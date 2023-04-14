Україна

До вашої уваги трансляція матчу 21 туру УПЛ.

Сьогодні, 14 квітня, у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо у гостях зіграє проти львівського Руху.

Гра відбудеться у Львові на Арені Львів. Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Анастасія Романюк, якій допомагатимуть Віктор Нижник та Максим Чертоляс.

Онлайн трансляція:

Після 20 ігор Динамо набрало 39 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Руху – 18 балів після 19 зустрічей та 13 рядок.