До вашої уваги трансляція матчу 21 туру УПЛ.
ФК Динамо Київ
14 квітня 2023, 11:19
Сьогодні, 14 квітня, у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо у гостях зіграє проти львівського Руху.
Гра відбудеться у Львові на Арені Львів. Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Анастасія Романюк, якій допомагатимуть Віктор Нижник та Максим Чертоляс.
Онлайн трансляція:
Після 20 ігор Динамо набрало 39 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Руху – 18 балів після 19 зустрічей та 13 рядок.