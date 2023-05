УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи за підсумками перших півфінальних матчів.

На нагороду претендують четверо футболістів:

- півзахисник Роми Неманья Матич — 88% точних передач у матчі проти Баєра (1:0);

- захисник Баєра Едмонд Тапсоба – дев'ять відборів та 90% точних передач у грі з Ромою (0:1);

- хавбек Севільї Іван Ракітич – 88% точних передач у матчі проти Ювентуса (1:1);

- захисник Ювентуса Федеріко Гатті — гол та 84% точних передач у грі з Севільєю (1:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена трьох претендентів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Європи.

До них увійшли Федеріко Гатті (Ювентус), Едоардо Бове (Рома) та Юссеф Ен-Несірі (Севілья).

⚽️ En-Nesyri, Bove, Gatti...



Who scored the best goal? 🔝@Heineken || #UELGOTW || #UEL