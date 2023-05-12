Також УЄФА назвав претендентів на найкращий гол тижня.
Федеріко Гатті, Getty Images
12 травня 2023, 09:18
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи за підсумками перших півфінальних матчів.
На нагороду претендують четверо футболістів:
- півзахисник Роми Неманья Матич — 88% точних передач у матчі проти Баєра (1:0);
- захисник Баєра Едмонд Тапсоба – дев'ять відборів та 90% точних передач у грі з Ромою (0:1);
- хавбек Севільї Іван Ракітич – 88% точних передач у матчі проти Ювентуса (1:1);
- захисник Ювентуса Федеріко Гатті — гол та 84% точних передач у грі з Севільєю (1:1).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Також УЄФА назвав імена трьох претендентів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі Європи.
До них увійшли Федеріко Гатті (Ювентус), Едоардо Бове (Рома) та Юссеф Ен-Несірі (Севілья).
Віддати свій голос за найкращий гол тижня можна на офіційному сайті УЄФА.