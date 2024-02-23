Ліга Європи

Наставник "россонері" поділився своїми думками після гри з Ренном.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Ренна (2:3), незважаючи на що, "россонері" пройшли в наступний раунд турніру.

"Ми поміркуємо про цю гру, коли повернемося. Це було непросте протистояння, але нам слід оцінити ще багато ситуацій. Думаю, сьогоднішній матч підтвердив, що у нас є хороший атакуючий потенціал. Однак ми маємо упускати менше моментів.

Суперник провів хороший матч, вони діяли наполегливо та інтенсивно. Очевидно, що ми все ж таки дозволили їм створити занадто багато. Вважаю, що вся команда з честю пройшла випробування, адже ми пройшли далі за підсумками двох матчів. Це мотивує покращувати гру", — наводить слова Піолі Pazzi di Fanta.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ренн — Мілан.