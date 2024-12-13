Ліга Європи

Наставник "біло-блакитних" поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер Реал Сосьєдада Іманоль Альгуасіль прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи проти київського Динамо (3:0).

Матеріал підготовлено за підтримки Офіційного спонсора ФК Динамо Київ у матчах єврокубків GGBET.

"М'яко кажучи, перший тайм ми могли закінчити з рахунком 5:0 і ми не скористалися створеними можливостями.

Нелегко провести такий перший тайм, який ми провели, і багато хто скаже, що суперник не мав достатнього рівня, але ніхто так не відбирав м'яч і стільки не пресингував.

Я трохи роздратований тим, що ми не скористалися моментами та перевагою, щоб забити більше голів.

Ми не знаємо, скільки очок отримають решта суперників, щоб потрапити до топ-8, але нам потрібно продовжувати в тому ж дусі, створюючи багато моментів і пропускаючи мало голів. Нам слід бути збалансованими", — наводить слова Альгуасіля AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Сосьєдад — Динамо Київ.