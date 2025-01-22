Ліга Європи

Роман Саленко поділився емоціями від матчу з Галатасараєм.

Півзахисник київського Динамо Роман Саленко прокоментував нічийний результат у матчі основного етапу Ліги Європи проти турецького Галатасарая (3:3).

"Дуже радий дебюту в єврокубках. До того ж гра так склалася, вдалося набрати перше очко в Лізі Європи, я вийшов на поле... Емоції не передати словами.

Звичайно, було дуже важко. Адже на молодіжному рівні ти граєш у так би мовити академічний футбол, а тут треба виходити у складі першої команди. До того ж це не просто пересічний матч був, а перед заповненим уболівальниками стадіоном, які свистіли кожного разу, коли ми торкалися м’яча. Це я вийшов лише на п’ять хвилин, а як хлопцям, які відіграли всі 90...

Після матчу емоції були радісні, зайшов президент, привітав із грою. Розуміємо, що це перше очко, але при цьому ми ні за що не боремося. Проте ми продемонстрували характер, показали, на що здатні, і в наступному сезоні ще раз продемонструємо це в єврокубках.

Команда налаштовувалася показати на полі все, на що здатна? У цьому плані я погоджуся з головним тренером Галатасарая, який сказав перед матчем, що, попри поточну позицію в турнірній таблиці, у Динамо дуже хороша команда з якісними гравцями. Так, єврокубкові результати не найкращі, але все попереду.

Повернення на поле лідера команди Андрія Ярмоленка? Думаю, тут будь-які слова зайві, всі самі все побачили. Навіть на тренуваннях почуваєшся впевненіше, коли він поруч із тобою, а тим паче в матчах. Шукаєш його передачею, він приймає, відкриваєшся під нього — навіть від таких простих дій відчуваєш більшу впевненість", — наводить слова Саленка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Галатасарай – Динамо Київ.