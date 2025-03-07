Ліга Європи

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Сосьєдадом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Сосьєдаду (1:1).

"Ми грали добре до пенальті. Але потім пенальті, який трохи змінив хід гри. Я відчував, що команда трохи втомилася в останні 20 хвилин, і це також допомогло їм взяти гру під контроль. До пенальті ми контролювали гру, мали можливості. Після нашого голу ми дійсно грали добре, тому що були близькі до другого голу.

Гол Зіркзе заслужений, бо він справді добре працює. Він покращує багато речей у своїй грі. Він заслуговує на цей момент, і він був дійсно важливий для нас.

Чому Гарначо грав на правому фланзі? Ми дивимось на суперника, на те, як він намагається пресингувати, де є простір. Які гравці будуть задіяні. І ми намагаємося уявити правильні характеристики для цієї гри. Тому ми намагаємося змінити різні речі, щоби розкрити суперника.

Ми перенесемося на Олд Траффорд, до нашого дому. Нам потрібно вижити фізично у неділю, щоб бути готовими до четверга. Нам потрібно бути прагматичними і виграти гру на Олд Траффорд. Ми маємо думати саме так. Ви можете трохи засмутитися, тому що, як я вже сказав, ми контролювали гру, але ви також можете подумати про можливості, які вони мали наприкінці гри. Нічия може бути різною, але потрібно бути готовими до гри у відповідь.

Головне зараз – ми маємо відновитися, бути дуже розумними під час гри з Арсеналом. Ми повинні стежити за гравцями – вони мають спати. Це важливий період у нашому сезоні", — наводить слова Аморіма прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед.