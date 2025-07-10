Ліга Європи

Микола Матвієнко поділився своїми думками перед стартом єврокубкового сезону.

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував майбутній перший матч проти Ільвеса в рамках першого раунду кваліфікації Ліги Європи.

"Чесно, звичайно, важко. Я не знаю команди, якій не важко на зборах. Але, думаю, нам це потрібно, адже дуже короткий період до офіційних матчів, тому слід було вистраждати та взяти максимум від цих днів.

Виснажливі й важкі тренування закінчилися, здебільшого до гри ми вже підходимо в доброму стані. Фізично, думаю, готові. Ще є другий етап – психологічний, і я думаю, що тут трохи складніше підготуватися й усе передбачити. Тому після поєдинку буде зрозуміло, правильно ми підготувалися чи ні.

Ще не розмовляли з головним тренером щодо позиції на полі. Мені подобається грати, у принципі, на будь-якій позиції. Якщо потрібно буде, то й воротарем можу. Як будуть якісь проблеми, я завжди радий допомогти там, де команда потребуватиме. На кожну нову позицію потрібен час і трошки практики на тренуванні, тому, якщо робити це два-три тижні, потроху втягуєшся. Мені це подобається.

Нам, звісно, потрібно зіграти якомога більше матчів у єврокубках. Але на цьому етапі в нас немає ані 14, ані навіть восьми – є гра завтра та гра у відповідь за тиждень, тому ми налаштовуємося тільки на ці два поєдинки", — наводить слова Матвієнка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Ільвес пройде сьогодні, 10 липня, о 21:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.