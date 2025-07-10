Ліга Європи

Наставник фінського клубу поділився своїми думками перед грою з "гірниками".

Головний тренер фінського Ільвеса Йоонас Рантанен прокоментував майбутній перший матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

"Весь цей тиждень у команді панувала гарна, надихаюча, сповнена очікувань атмосфера. Звісно, ​​є бажання показати все, на що ми здатні.

Минулого року нам вдалося зосередитися на чемпіонаті, а потім, коли настав час, на єврокубках. Зараз підготовка йде тим же шляхом, і нам все ще потрібно пам'ятати, що між єврокубками ми гратимемо в чемпіонаті, який є для нас важливим змаганням.

Нам протистоїть вкрай сильна та успішна команда. Можливо, минулий сезон був не найкращим. Зараз у Шахтаря новий тренер, але в команді багато якісних гравців. Вони мали кілька тижнів, щоб потренуватися і провести пару тренувальних матчів. Це, мабуть, один із факторів, який, як ми вважаємо, може дати нам перевагу. Вони тільки починають свій шлях, і нам потрібно знайти гарний ритм у своїй грі. Але на кожній позиції у них багато досвідчених гравців – це свого роду футбол, що базується на контролі м'яча.

Так, це серйозний виклик для нашої гри в обороні, і нам потрібно досягти успіху в цьому. Нам, безперечно, доводиться багато грати в низькому блоці. Ми витратили багато часу, щоб робити це максимально добре. З іншого боку, нам потрібно якнайдовше володіти м'ячем. Ми хочемо постійно контролювати м'яч, вміти проводити атаки та вигравати час. Особисті єдиноборства виходять на перший план. Вони також створюють для нас можливості", — наводить слова Рантанена прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар – Ільвес пройде сьогодні, 10 липня, о 21:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.