Ліга Європи

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Ільвесом.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді першого раунду відбору Ліги Європи проти фінського Ільвеса (0:0).

"Матчі на виїзді завжди трохи складніші. За відчуттями, гра вдавалася, але єдине, що не виходило: ми створили дуже багато моментів, однак не змогли реалізувати жодного.

Штучне покриття? Очікував насправді гіршого. Було дещо незвично, але по грі адаптувався – перші м’ячі, розминка, і вже безпосередньо під час гри все було нормально.

Після матчу тренер ще нічого не казав, а в перерві, у принципі, як і перед грою, що потрібно перемогти та забити гол. Також сказав, що граємо непогано, але маємо реалізувати гольові моменти.

Дуже здивувала кількість уболівальників – просто неймовірно! Хороша підтримка, багато українців, і ми дуже раді були їх бачити. Навіть з ультрас фінів перегукувались, тому атмосфера справді дуже сподобалась.

Які очікування від Бешикташа? Усі знають, що Бешикташ – це хороша команда, на їхньому стадіоні грати складно, адже там неймовірна атмосфера та дуже хороші вболівальники. Тому очікуємо на складний, але дуже цікавий матч", — наводить слова Бондаренка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ільвес – Шахтар.