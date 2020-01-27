Украина

Хавбек Мариуполя высказался о тренировочном сборе своей команды в Турции.

Полузащитник Мариуполя Вячеслав Чурко прокомментировал результат тренировочного сбора в Антальи, в рамках которого его команде осталось провести еще один товарищеский матч.

"Когда только приезжаем на сборы, первые три-четыре дня, когда полный объем нагрузки, очень тяжело и ноги болят. После второго, третьего матча уже нормально. На пик выходим к началу чемпионата Украины", — сказал Чурко в интервью Футбол NEWS.

Отметим, что в следующем матче Мариуполь сыграет против австрийского Санкт-Пельтена. Поединок состоится 28 января в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее своем мнением о тренировочном сборе поделился главный тренер Мариуполя Александр Бабич.

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