Украина

Вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Киевское Динамо завершило первый тренировочный сбор в Турции победой над казахстанским Кайратом со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал новичок "бело-синих" Ибрагим Каргбо, который стал автором дубля в этом поединке. Бельгиец также не смог доиграть поединок, получив травму во время борьбы с соперником.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо — Кайрат:

Динамо – Кайрат 2:0

Голы: Каргбо, 53, 74.

Динамо (1-й тайм): Бойко – Миколенко, Сирота, Попов, Кендзера – Сидорчук, Дуэлунд, Шепелев, де Пена, Цитаишвили – Соль.

Динамо (2-й тайм): Бущан – Вивчаренко, Кадар, Забарный, Караваев – Андриевский, Кадири, Шапаренко, Пиварич, Буяльский – Каргбо.