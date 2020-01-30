Украина

"Горняки" получат двухдневный отдых, а после снова приступят к работе.

Футболисты Шахтера завершили первый тренировочный сбор в Турции и вернулись в Киев. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных".

Следующие два дня "горняки" будут отдыхать, после чего вернутся в турецкий Белек на второй тренировочный сбор.

В Турции донецкий Шахтер должен провести еще четыре контрольных поединка, которые пройдут в период со 2 по 9 февраля.

Напомним, ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал минувший первый тренировочный сбор в Турции.

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