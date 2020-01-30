"Горняки" получат двухдневный отдых, а после снова приступят к работе.
Андрей Пятов и Тарас Спепаненко, ФК Шахтер
30 января 2020, 17:40
Футболисты Шахтера завершили первый тренировочный сбор в Турции и вернулись в Киев. Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных".
Следующие два дня "горняки" будут отдыхать, после чего вернутся в турецкий Белек на второй тренировочный сбор.
В Турции донецкий Шахтер должен провести еще четыре контрольных поединка, которые пройдут в период со 2 по 9 февраля.
Напомним, ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал минувший первый тренировочный сбор в Турции.
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