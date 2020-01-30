Система видеопомощи арбитрам также будет использоваться на двух матчах Кубка Украины.
Система VAR на матче Серии А, Getty Images
30 января 2020, 18:55
Официальный сайт Комитета арбитров Украины опубликовал список всех матчей, на которых будет задействовала система VAR.
Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам будет впервые использована в УПЛ в поединке 19-го тура Динамо — Ворскла, однако в этот список вошло еще семь матчей чемпионата Украины и два — Кубка Украины.
Календарь поединок, на которых будет работать система VAR в Украине выглядит следующим образом:
19 тур УПЛ
Динамо — Ворскла, стадион НСК Олимпийский (Киев)
Шахтер — Десна, стадион Металлист (Харьков)
20 тур УПЛ
Днепр-1 — Динамо, стадион Днепр-Арена (Днепр)
Заря — Олимпик, стадион Славутич-Арена (Запорожье)
21 тур УПЛ
Динамо — Колос, стадион НСК Олимпийский (Киев)
Шахтер — Днепр-1, стадион Металлист (Харьков)
22 тур УПЛ
Александрия — Динамо, стадион Ника (Александрия)
Днепр-1 — Мариуполь, стадион Днепр-Арена (Днепр)
1/4 финала Кубка Украины
Динамо — Александрия, стадион НСК Олимпийский (Киев)
Десна — Ворскла, стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов)
Отмечается, что в этот календарь могут быть внесены корректировки в зависимости от возможных изменений, внесенных на основании решений, принятых УПЛ и УАФ.
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