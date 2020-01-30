Украина

Система видеопомощи арбитрам также будет использоваться на двух матчах Кубка Украины.

Официальный сайт Комитета арбитров Украины опубликовал список всех матчей, на которых будет задействовала система VAR.

Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам будет впервые использована в УПЛ в поединке 19-го тура Динамо — Ворскла, однако в этот список вошло еще семь матчей чемпионата Украины и два — Кубка Украины.

Календарь поединок, на которых будет работать система VAR в Украине выглядит следующим образом:

19 тур УПЛ

Динамо — Ворскла, стадион НСК Олимпийский (Киев)

Шахтер — Десна, стадион Металлист (Харьков)

20 тур УПЛ

Днепр-1 — Динамо, стадион Днепр-Арена (Днепр)

Заря — Олимпик, стадион Славутич-Арена (Запорожье)

21 тур УПЛ

Динамо — Колос, стадион НСК Олимпийский (Киев)

Шахтер — Днепр-1, стадион Металлист (Харьков)

22 тур УПЛ

Александрия — Динамо, стадион Ника (Александрия)

Днепр-1 — Мариуполь, стадион Днепр-Арена (Днепр)

1/4 финала Кубка Украины

Динамо — Александрия, стадион НСК Олимпийский (Киев)

Десна — Ворскла, стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов)

Отмечается, что в этот календарь могут быть внесены корректировки в зависимости от возможных изменений, внесенных на основании решений, принятых УПЛ и УАФ.

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