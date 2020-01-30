Официальный сайт Комитета арбитров Украины опубликовал список всех матчей, на которых будет задействовала система VAR. 

Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам будет впервые использована в УПЛ в поединке 19-го тура Динамо — Ворскла, однако в этот список вошло еще семь матчей чемпионата Украины и два — Кубка Украины.

Календарь поединок, на которых будет работать система VAR в Украине выглядит следующим образом:

19 тур УПЛ

Динамо — Ворскла, стадион НСК Олимпийский (Киев)

Шахтер — Десна, стадион Металлист (Харьков)

20 тур УПЛ

Днепр-1 — Динамо, стадион Днепр-Арена (Днепр)

Заря — Олимпик, стадион Славутич-Арена (Запорожье)

21 тур УПЛ

Динамо — Колос, стадион НСК Олимпийский (Киев)

Шахтер — Днепр-1, стадион Металлист (Харьков)

22 тур УПЛ

Александрия — Динамо, стадион Ника (Александрия)

Днепр-1 — Мариуполь, стадион Днепр-Арена (Днепр)

1/4 финала Кубка Украины

Динамо — Александрия, стадион НСК Олимпийский (Киев)

Десна — Ворскла, стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов)

Отмечается, что в этот календарь могут быть внесены корректировки в зависимости от возможных изменений, внесенных на основании решений, принятых УПЛ и УАФ.

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