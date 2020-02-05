Украина 05 февраля 2020, 16:15 Соль начнет спарринг Динамо против Олимпии на острие атаки Стал известен стартовый состав Динамо на контрольный матч против Олимпии. Фото ФК Динамо 05 февраля 2020, 16:15 Свой очеердной спарринг на сборах в Турции против Олимпии из Любляны Динамо начнет в следующем составе: Следить за ходом матча Динамо — Олимпия вы можете по видеотрансляции на Football.ua, которая начнется в 17:00 по киевскому времени. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Фран Соль Команды Динамо Киев Олимпия Любляна Источники ФК Динамо (Киев) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте