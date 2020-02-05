Украина

Стал известен стартовый состав Динамо на контрольный матч против Олимпии.

Свой очеердной спарринг на сборах в Турции против Олимпии из Любляны Динамо начнет в следующем составе:

Следить за ходом матча Динамо — Олимпия вы можете по видеотрансляции на Football.ua, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

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