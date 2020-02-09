Украина

Также португалец поделился планами команды после возвращения в Украину.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал последний спарринг своих подопечных на зимних сборах. Чемпион Украины одержал минимальную победу над Вентспилсом (1:0).

"Футболисты работали на фоне усталости, и это, конечно, ограничивает интенсивность игры. Есть хорошие моменты, есть то, что удалось меньше. Сейчас команда отдохнет, и физические данные позволят нам проводить полноценные тренировки. Время до первой официальной игры у нас еще есть. Также появится мотивационная составляющая, ведь когда ты играешь на фоне усталости товарищеский матч, который не дает очков и где результат не так важен, порой тяжело найти должную мотивацию", — приводит слова португальца официальный сайт "горняков".



Наставник поделился планами команды после возвращения в Украину.

"Вернемся, отдохнем один день, поработаем еще три, затем снова выходной. И финишная прямая: пять дней подготовки к официальному матчу".

Также Каштру рассказал дальнейшую судьбу Кирюханцева, Бондаренко и Вакулы.



"Все проанализируем и примем решение. Нужно понять, какие опции есть в команде, сделать для каждого из игроков спортивный план. Мы хотим, чтобы наши футболисты росли, – выберем для этого оптимальный путь".

Вашему вниманию видеообзор матча Шахтер — Вентспилс.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.