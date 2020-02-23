Украина

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура чемпионата Украины между Александрией и Колосом.

В 19-м туре первенства УПЛ Александрия постарается сократить до минимума отставание от Зари, обыгравшей Мариуполь, а Колос получил шанс воспользоваться осечкой "азовцев" и подняться в первую шестерку турнирной таблицы чемпионата Украины.

Александрия — Колос

Воскресенье, 23 февраля, 14:00. Александрия, стадион Ника. Арбитр — Юрий Иванов (Мариуполь). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Перед стартом весенней части сезона-2019/20 не так-то просто оценить реальную силу команд после долгого зимнего перерыва, особенно если учесть, что в составах и Александрии, и Колоса произошли изменения.

Колос более активно менял свой состав. Александр Поздеев завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу. Покинули команду Джемаль Кызылатеш, Владислав Нехтий, Вячеслав Рябов, Владислав Охрончук, Александр Мигунов и Андрей Сахневич.

Впечатляет и количество новичков: Кирилл Петров, Андрей Богданов, Евгений Ефремов, Владислав Соловейчикс, Владислав Емец и Евгений Кучеренко.

Зимой Александрия избежала кадровых потерь, при этом усилив состав Романом Вантухом, Артемом Гордиенко и Богданом Мишенко.

13 очков, которые разделяют команды в турнирной таблице, делают безусловным фаворитом хозяев, отлично выглядевших в осенней части чемпионата и достойно выступивших в групповой стадии Лиги Европы, но и у гостей амбиции не ограничиваются борьбой за выживание.

Можно сделать определенные выводы по контрольным поединкам, но стоит учитывать разный класс соперников и то, что Владимир Шаран и Руслан Костышин во время спаррингов порой решали задачи, далекие от достижения результата.

Александрия на сборах выиграла у Ботева (Болгария) — 4:0, Черно Море (Болгария) — 3:1, Гьорче Петров (Македония) — 5:0, Пюника (Армения) — 5:2, Кайрата (Казахстан) — 1:0, Левски (Болгария) — 2:1, Кызылжара (Казахстан) — 2:0, разошлась миром со Славией (Болгария) — 2:2 и уступила Атырау (Казахстан) — 0:2, Динамо Тб (Грузия) — 0:1 и Днепр-1 — 1:2.

Колос одолел Академику Климчень (Румыния) — 3:0, Астру (Румыния) — 2:1 Ансан Гринерс (Южная Корея) — 4:2, Форвертс (Австрия) — 2:0, Подбескидзе (Польша) — 2:0, сыграл вничью с Приштиной (Косово) — 1:1, Насафом (Узбекистан) — 2:2, Новбахором (Узбекистан) — 0:0 и проиграла Спартаку Тр (Словакия) — 1:2, Жетысу (Казахстан) — 0:1 и Шахтеру С (Беларусь) — 1:2.

Интересные факты

– Команды провели между собой единственный официальный матч — встреча первого круга чемпионата Украины завершилась со счетом 1:1.

– Победная домашняя серия Александрии составляет 6 матчей.

– Проигрышная выездная серия Колоса составляет 5 матчей.

– Колос пропускает на полях соперников в последних семи матчах чемпионата.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Лучкевич, Мирошниченко, Стецков — Зозуля.

прогноз 2:0

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