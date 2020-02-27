Украина

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Украины против Днепр-1.

Виталий Буяльский рассказал о подготовке Динамо к поединку 20-го тура первенства УПЛ против Днепр-1.

"Днепр-1 — хорошо укомплектованная и сыгранная команда, так что матч обещает быть интересным, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – Сильные и слабые стороны соперника мы разберем. На тренировках делали акцент на прессинге и выходе в атаку".

Матч Днепр-1 — Динамо состоится в пятницу, 28 февраля. Начало в 19:00.

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