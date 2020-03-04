Украина

Защитник Днепра-1 прокомментировал поражение от Шахтера в рамках чемпионата Украины.

В поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на выезде проиграл Шахтеру со счетом 1:4, причем уже к 24-й минуте "горняки" четыре раза поразили ворота соперника.

Защитник Днепра-1 Владислав Шаповал высказался об этом матче и поделился эмоциями от неудовлетворительного для своей команды результата.

"Понятно, что нам было трудно и все сегодня разочарованы в первую очередь результатом. Шахтер нам указал на наши ошибки и слабые места. Уже когда вернемся домой, будем разбираться, а тренеры укажут нам на ошибки".

"Не могу сказать, что у нас была какая-то боязнь. Второй тайм мы действительно сыграли лучше – это тренеры в перерыве в раздевалке нам указали, что надо делать. А Шахтер действительно уровнем выше Динамо".

"Конечно, нам хочется реабилитироваться перед болельщиками после такого поражения. Будем играть дома последний матч первого этапа чемпионата и сделаем все, чтобы победить и не разочаровывать наших болельщиков".

Ранее сообщалось, что Днепр-1 потерял шансы на попадание в топ-6 УПЛ из-за поражения от Шахтера.

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