Украина

Главный тренер Шахтер высказался о непростой победе над Колосом в чемпионате Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Колос в упорной борьбе уступил Шахтеру со счетом 3:4, однако это не помешало ковалевской команде сохранить шестую строчку в турнирной таблице.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру остался недоволен состоянием поля на Оболонь-Арене, а также указал на несколько ошибок бригады арбитров. Португальский специалист заявил, что судья несправедливо удалил Маркоса Антонио после весьма спорного эпизода.

"Очень сложно анализировать матч. Играть в футбол на таком поле практически невозможно. Думаю, украинская лига должна обратить на это внимание. Мы с Колосом играли на таком газоне, где невозможно быть в нормальных кондициях".

"Ожидал такой самоотдачи от соперника. Мы прекрасно знали, что нам предстоит. По отдаче и качествам, которые Колос демонстрировал в течение всего сезона, соперник понимал, что попадание в первую шестерку зависит от него. Мы знали, что в решающий момент Колос будет отдавать на поле все. До счета 2:0 игра шла отлично, была полностью под нашим контролем. Затем мы совершили ошибку, после чего Колос смог развивать свой футбол".

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"Соперник поднял голову и прессинговал до конца первого тайма. Вторую половину мы начали достаточно хорошо, забили, но ковалевцы вновь вернулись в игру. При счете 2:3 у них появилась надежда. Третий гол Колоса, 3:3 – это фол, которого в принципе нет, и офсайд, который есть. И в конце наш футболист получил красную карточку в эпизоде, где он даже не касается соперника".

"Я уже пересмотрел тот фрагмент. Видел его и тогда, о чем сказал арбитру. Чаще всего я не говорю о судействе, но сегодня это было чересчур уж явно. Кроме наших ошибок также судьи совершили достаточное количество ошибок. Поздравляю Колос и главного тренера, который великолепно работает в течение сезона. Думаю, нужно продолжать в том же духе", — приводит слова Луиша Каштру пресс-служба Шахтера.

Напомним, ранее стали известны составы обеих шестерок на второй этап украинской Премьер-лиги. Также своим мнением о матче с Шахтером поделился главный тренер Колоса Руслан Костышин.

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