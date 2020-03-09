Украина

Football.ua подводит итоги 22-го тура украинской Премьер-лиги.

К завершению подошел 22-й тур украинской Премьер-лиги. Таким образом, завершился первый этап текущего чемпионата и команды разбились на две шестерки. В верхней группе оказались: Шахтер, Динамо, Заря, Десна, Александрия, Колос. Соответственно, в нижней группе: Днепр-1, Мариуполь, ФК Львов, Ворскла, Олимпик, Карпаты.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 22 ТУР

Продолжение лихорадки Олимпика

обзор матча Ворскла — Олимпик

Донецкий Олимпик начинает 2020-й год с четырех поражений кряду. По идеи в следующем туре "олимпийцы" должны сыграть вничью. По крайне мере, такой старт у них был в текущем сезоне. Пускай это и лирика, но обидно смотреть на то, как некогда грозный Олимпик Висенте Гомеса сейчас страдает болезнью Жулио Сезара (помните о таком?).

Ворскла - Олимпик 1:0

Гол: Кулач, 63 (с пенальти)

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Баенко (Якубу, 56) — Скляр, Пуцлин — Шехич, Кулач (Ребенок, 76), Луизао — Степанюк (Васин, 63)

Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Кравченко (Е. Пасич, 46), Политыло, Кравчук — Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57)

Предупреждения: Чеснаков, Шехич, Кулач — Ксенз, Зотько, Шахаб, Кравчук, Дегтярев, Гришко, Баланюк

Удаление: Кравчук, 78 (повторное предупреждение).

Гости активно начали встречу, забрав мяч под свой контроль. Кравчук мог забить быстрый гол, оказавшись на ударной позиции в штрафной площади, но пробил крайне неудачно. После стартовой активности дончан хозяева перехватили инициативу и пошли вперед большими силами. Однако никаких дивидендов это не приносило, ведь игроки Ворсклы даже не пробивали по воротам Кичака.

Со временем Олимпик вернул мяч себе и едва не повел в счете. Шахаб получил пас от Кравченко и нанес прицельный удар по воротам, но Резник на него среагировал и спас свою команду. В другом эпизоде голкипер полтавчан едва не привез гол в свои ворота, чуть не подарив мяч Шахабу в собственной штрафной, но вовремя исправился. Подопечные Висенте Гомеса еще некоторое время владели мячом, после чего отдали его сопернику.

Хозяева большими силами шли в атаку, но никакой пользы это так и не принесло. Полтавчане не создали ни одного опасного момента в первом тайме, не наиграв на забитый гол. Гости же действовали более содержательно на чужой половине поля, однако и им не удалось открыть счет в первой 45-минутке. Таким образом, команды отправились на перерыв с "нулями" на табло.

После возобновления игры гости снова завладели игровым преимуществом, оккупировав чужую половину поля. Там они провели несколько содержательных атак с завершающими ударами по воротам, однако они не несли реальной угрозы для Резника. Кичаку же однажды пришлось серьезно вступить в игру после удара Шехича, но вероятный гол все равно бы не был засчитан из-за офсайда.

Через некоторое время подопечные Максимова полностью забрали мяч себе, перебравшись на чужую половину поля, и получили возможность забить благодаря заработанному пенальти. Кичак среагировал на удар Кулача, но спасти не смог — 1:0. После забитого гола хозяева перешли на игру вторым номером, отдав мяч во владение сопернику. Дончане нанесли еще несколько ударов по воротам, но они сгодились разве что для статистики.

На 78-й минуте Кравчук поставил Олимпик в затруднительное положение, заработав удаление с поля. После этого события гости уже практически не атаковали, а полтавчане почти все оставшееся время контролировали мяч. Подопечные Максимова не особо стремились воспользоваться численным большинством, проведя остаток встречи в эконом-режиме. Хозяева довели матч до логического завершения, в итоге взяв реванш у Олимпика за поражение в первом круге. После этой победы Ворскла поднялась на две строчки в турнирной таблице, теперь занимая девятое место. Команда Гомеса же опустилась на предпоследнее место.

Битва в Чернигове, леди VAR в центре внимания

обзор матча Десна — Заря

Луганская Заря так и не сумела завершить первый этап на втором месте в УПЛ. Подопечные Скрипника проиграли в Чернигове местному коллективу, который желает побороться с ними за третье, а то и за второе место. В данном поединке функционировала система VAR, а главным арбитром вновь при ней была Екатерина Монзуль. Исход такой же, какой был и на матче Днепр-1 — Динамо (3:1) — две красных карточки после просмотра видеоповтора.

Десна — Заря 1:0

Гол: Филиппов, 37

Десна: Паст — Д. Фаворов, Тамм, Гитченко, Мостовой — Гуцуляк, Арвеладзе, Домбровский, Калитвинцев (Конопля, 90) — Будковский (Картушов, 64), Филиппов (Тотовицкий, 85).



Заря: Махарадзе — Цвек, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня (Цыганикс, 74) — Леднев, Юрченко (Лунев, 23), Кочергин — Кабаев, Перович (Громов, 67).

Предупреждения: Будковский, Д. Фаворов — Цыганикс.

На 23-й минуте был удален Алексей Гуцуляк (Десна) (грубое нарушение).

На 45+3-й минуте был удален Максим Лунев (Заря) (грубое нарушение).

От самого стартового свистка игру в свои руки быстро сумела забрать именно команда гостей. Луганчане размеренно контролировали мяч в средней зоне, накапливая силы для лавинообразных атак, большинство из которых хозяева сводили на нет в центральной зоне перед своей штрафной. Заря попробовала взять редуты оппонентов розыгрышем стандартных положений, но и тут Десна была прекрасно подготовлена тренерским штабом.

Именно вокруг области непосредственно перед штрафной Десны и точилось внимание в середине первого тайма, когда Алексей Гуцуляк пошел прямой ногой блокировать проход Юрченко к воротам. В пылу борьбы Екатерина Монзуль, главный арбитр отчетного поединка, не заметила фола со стороны экс-игрока Карпат, но просмотр повтора правильно расставил все акценты. Игрок Десны играл с риском нанесения травмы сопернику.

Почувствовав численное меньшинство Десны, Заря нежданно начала отходить к центру поля. Черниговчане воспользовались этим невразумительным маневром команды Скрипника, и в одной из быстрых атак через левый фланг обеспечили себя достойным результатом на все оставшееся время поединка. Будковский сыграл пяткой на Филиппова, после чего лучший бомбардир коллектива Рябоконя улетел в левый фланг чужой штрафной вколачивать между ног Махарадзе свой 12-й точный удар в сезоне.

Гостей не было видно оставшееся время в первом тайме в наступательных действиях, но даже в такой атмосфере удалось найти место для очередной порции грубой игры. Максим Лунев вышел на замену получившему повреждение Юрченко, но за 25 минут на поле успел отметиться лишь опасным подкатом в центре поля против Мостового. Очередной спорный эпизод. Очередное использование VAR. Четвертая красная карточка от Монзуль в двух последних играх с ее участием.

Второй тайм был, что вполне естественно, посвящен попыткам Зари отыграться. Коллектив Скрипника не гнушался использовать снаряды разного калибра, но все они разбивались либо о стройные ряды обороны оппонентов, либо об отчаянную игру Евгения Паста на линии ворот. На противоположной стороне поля не менее эффектными действиями отличался Заури Махарадзе, так что зрители стали наблюдателями настоящего шоу голкиперского мастерства, которое обошлось без изменений счета на табло.

Драматическая встреча Александрии и Динамо

обзор матча Александрия — Динамо

На этом поединке должна была функционировать система VAR, но из-за недостаточных технических характеристик стадиона Ника этого не произошло. И как оказалось, это сыграло злой рок именно с командой хозяев. Александрия оказалась в меньшинстве в начале второго тайма, ведь Алексей Довгий получил достаточно спорную красную карточку при счете всего лишь 0:1 в пользу Динамо.

Александрия — Динамо 1:3

Голы: Гречишкин, 65 (с пенальти) — Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85

Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков — Гречишкин, Гордиенко (Грицук, 46), Довгий — Задерака (Протасов, 63), Ситало, Третьяков

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Кадири, 67), Шепелев — Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич — Русин (Пиварич, 85)

Предупреждения: Задерака, Стецьков, Довгий, Панькив — Кедзера, Миколенко, Караваев

Удаление: Довгий, 47 (вторая желтая карточка).

Подопечные Шарана активно начали матч и сразу же стали оказывать давление на штрафную площадь соперника, вызывая даже небольшую панику у обороны Динамо. Постепенно гости успокоили темп и отодвинули игру от своих ворот. Киевляне даже получили в свое распоряжение несколько стандартных положений, но извлечь из них дивиденды не смоли.

Ближе к середине тайма стали возникать опасные моменты. Сперва, Панькив вытянулся в струну, чтобы парировать плотный удар Вербича, а уже ближе к концу первой половины игры Русин пробивл после разворота в чужой штрафной, но мяч существенно разминулся с целью, хотя позиция была достаточно выгодная.

И все-таки отдыхать команды ушли не при "сухом" счете на табло. Миколенко простреливал вдоль ворот после розыгрыша углового, а Шабанов вовремя подставил ногу. 0:1. Первый тайм также запомнился обилием борьбы и большим количеством желтых карточек, которое уже в начале второй половины игры вылилось в удаление — Довгий получил повторный "горчичник".

Однако численное меньшинство никак не остановило Александрию. Более того, хозяева могли сравнять счет, когда Задерака пробивал головой из чужой штрафной, но Бущан достал мяч из-под перекладины. На исходе часа игры Динамо забило еще раз. Сидорчук отлично отыграл на Шепелева, а тот от лицевой навесил в центр — Буяльский аккуратно подставил голову. 0:2.

Буквально в следующей атаке хозяева заработали пенальти за фол Сидорчука в своей штрафной. Конечно, после такого одиннадцатиметрового остаются вопросы к арбитру. Трудно было понять, что именно не понравилось Можаровскому настолько, чтобы указать на "точку", однако Гречишкин был точен. 1:2.

Александрия отчаянно пыталась спасти поединок, но Динамо грамотно успокоило темп игры и не позволяло сопернику много атаковать. А уже в конце встречи Шепелев убрал защитника на замахе и пробил с нескольких метров — мяч угодил в штангу, а первым на добивании оказался Миколенко. 1:3. После третьего гола Александрия уже ни на что не претендовала. Финальный свисток зафиксировал трудную победу киевлян.

"Сухой" Львов

обзор матча ФК Львов — Карпаты

Львовское дерби во втором круге выдалось не таким ярким и запоминающим, как это было в первом круге. На сей раз команды не сумели забить ни единого гола, да и накала как такого не было.

ФК Львов — Карпаты 0:0

ФК Львов: Сарнавский — Гончар, Люлька, Приймак, Бопесу — Жонатан, Сабино — Богунов (Велвес, 68), Алваро, Татарков — Яковелли (Ренан, 85)

Карпаты: Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Хахлев (Козак, 67), Клец — Лях, Притула (Прийма, 83), Г. Пасич — Дийе (Бойчук, 83)

Предупреждения: Люлька, Жонатан - Дубинчак, Гиоргадзе, Дийе

Удаление: Жонатан, 90+2 (повторное предупреждение).

Подопечные Романа Санжара завладели игровым преимуществом в начале матча, но забить быстрый гол могли не они, а номинальные хозяева. Татарков оказался на ударной позиции в штрафной площади и вторым касанием пробил по воротам, но его удар пришелся прямо в Кудрика.

Далее команды по очереди владели мячом, отдавая друг другу инициативу. Однако все ограничивалось лишь контролем мяча, до опасных моментов дело не доходило. Участники матча по-прежнему не хотели рисковать, из-за чего основная борьба проходила не у ворот, а в центре поля. Из-за этого возникало много нарушений правил, поэтому главному арбитра приходилось показывать желтые карточки. А вот фиксировать взятие ворот в первой половине встречи ему ни разу не пришлось, как не пришлось и вратарям серьезно вступать в игру. Львов и Карпаты провели откровенно скучный первый тайм, не наиграв хотя бы на один забитый гол.

После возобновления игры происходящее на поле существенно не изменилось. Номинальные хозяева забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля, но не оказывали никакого давления на ворота Кудрика. Матч даже был приостановлен на несколько минут из-за того, что болельщики задействовали пиротехнические средства. После возобновления поединка Карпаты завладели инициативой, но, как и их соперник, не были успешны у чужих ворот.

Если в первом тайме команды наносили хоть какие-то удары по воротам, то во втором этого пришлось ожидать аж вплоть до компенсированного времени. Участники матча по очереди владели мячом, но толку от этого не было совершенно никакого. Мяч даже не доходил до вратарей, который могли спокойно присесть или прилечь на линии ворот. Все самое интересное происходило уже в компенсированное время — команды нанесли по несколько безрезультатных ударов по воротам, а также был удален Жонатан, получивший вторую желтую карточку. Как итог, главный арбитр зафиксировал безголевую ничью.

Мужественный Колос. Поражение, которое можно приравнять к победе

обзор матча Колос — Шахтер

Ковалевский Колос перед отчетным туром имел очень непростую задачу. Ему нужно было брать очки в поединке против Шахтера, ведь неизвестно как играл параллельный матч Мариуполь. Несмотря на скудное положение дел в матче, команда Костышина играла до последнего и стала первым коллективом в текущем сезоне УПЛ, который сумел забить три гола Шахтеру. Несмотря на поражение, место в топ-6 все же осталось за ними.

Колос — Шахтер 3:4

Голы: Милько, 37, Гавриш, 67 (пен.), Милько, 75 — Тайсон, 12 (пен.), Мораес, 31, 81, Тете, 60

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75) — Богданов, Ориховский (Ал. Бондаренко, 86) — Ильин, Милько, Вильхамссон — Лысенко (Кожушко, 58).



Шахтер: Пятов — Додо (Болбат, 64), Кривцов (Бондарь, 80), Матвиенко, Исмаили — Майкон, Маркос Антонио — Тете, Тайсон, Коноплянка (Ар. Бондаренко, 73) — Мораес.

Предупреждения: Петров, Емец, Ефремов, Милько — Мораес, Тете, Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили.



На 90+6-й минуте был удален Маркос Антонио (Шахтер) (второе предупреждение).

По стартовым минутам встречи сложно было определить, что именно хозяевам необходимо сыграть на результат в этом поединке. Шахтер выступил в максимально приближенном к основному составе, держа в голове необходимость в скором времени сыграть против Вольфсбурга в Лиге Европы, и уже за первые полчаса решил обеспечить себя результатом. Моменты дончан не заставили себя долго ждать. Коноплянка со штрафного на близкой дистанции проверил на прочность правый каркас ворот, а уже через пару атак Петров не уследил за рывком Мораеса в зону у него за спиной.

Защитнику Колоса пришлось тянуться к мячу фактически вслепую, а форвард соперников успел расположиться между ним и мячом. Пенальти, у мяча Тайсон, который в таких ситуациях оппонентов не прощает. Точный удар в правый угол позволил Шахтеру выйти вперед по счету, а также стал отличным фундаментом для следующих атак дончан.

Подопечные Каштру не упустили возможность поймать соперника на психологическом спаде, заставив Волынца серьезно потрудиться на линии ворот. Голкипер сражался до последнего даже в моменте со вторым пропущенным голом, однако после отражения удара Коноплянки с ближней дистанции, уже не имел возможности парировать добивание из центра штрафной от Мораеса.

Гостям нужны были эти два гола для укрепления собственных позиций. Игру были вынужден пропустить Тарас Степаненко, Марлос и Алан Патрик что несколько выбивало "горняков" из привычного им ритма. Непосредственно о важности успеха для гостей в начале встречи пришлось говорить уже через несколько минут, когда Матвиенко и Пятов в очередной раз своим взаимодействием привезли гол в собственные ворота. И если в Лиссабоне главным виновником был именно защитник, то тут же сам голкипер подарил возможность для Милько нанести плотный удар с правый угол. И вся эта вакханалия футбола проходила на фоне безголевой игры с красным оттенком в Днепре.

После перерыва игроки Колоса вернулись на поле с четким указанием бросить все силы в атаку. У Андрея Пятова заметно прибавилось работы на этом фоне, а больше всего старался нанести ударов по воротам соперника Ориховский. Преимущественно, угроза от Павла приходила с дальней дистанции, так что голкиперу Шахтера удавалось на нее реагировать должным образом. Обстановка серьезно накалилась после редкого контрвыпада гостей. Исмаили в одиночку вскрыл оборону оппонентов рывком по левому флангу, после чего доставил мяч для Тете через ноги Маркоса Антонио. 14-й номер с носка пробил низом в ближний для голкипера угол.

Шахтер ведет в счете. Комфортно. Да еще и перед глазами тренера еврокубкового соперника. И вдруг, Кривцов решил сбивать в своей штрафной Емца. Пенальти был реализован Гавришем посредством удара в правый нижний угол. С этого момента оборона Шахтера начала откровенно плыть. Дошло дело до того, что Каштру пришлось снимать с игры Додо, который раз за разом наделял соперников мячом на половине поля "горняков". Квинтэссенция старания Колоса — третий гол в ворота соперников, который с добивания вколотил Милько, подкараулив отскок от перчаток Пятова.

Нерв поединка продолжал оголяться, но итог был предрешен благодаря очередному голу Мораеса. Жуниор замкнул прострел с левого фланга от Исмаили на ближней штанге, хотя до этого в этот же угол метил своим ударом Майкон, но Волынец достал мяч.

Уничтоженный Мариуполь

обзор матча Днепр-1 — Мариуполь

Отправляясь в Днепр, у команды Александра Бабича стояли лишь самые амбициозные цели — победить любой ценой. Исходя из параллельного матча Колос — Шахтер, "приазовцам" достаточно было бы и ничьей для попадания в верхнюю шестерку. Но получилось так, как получилось. Первый тайм закончился со счетом 0:0, но у гостей было минус два игрока. Во втором тайме удалился и третий, а Мариуполь, несмотря на свои амбиции, получил на выходе 0:3 и место во второй шестерке.

Днепр-1 — Мариуполь 3:0

Голы: Чичиков, 68, 88, Булеца, 81

Днепр-1: Клищук — Адамюк, Сваток, Логинов, Полевой — Вакулко (Снижко, 64), Кравченко, Батагов (Чичиков, 46), Булеца — Хобленко, Супряга (Коркишко, 69)

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский, Дава — Кирюханцев, Мишнев, Игнатенко, Федорчук, Горбунов (Полегенько, 69) — Кулаков (Тищенко, 46), Топалов (Фомин, 60)

Предупреждения: Кравченко — Игнатенко, Яворский, Мишнев

Удаления: Чоботенко, 23 (грубая игра), Яворский, 39 (повторное предупреждение), Игнатенко, 75 (повторное предупреждение).

Подопечные Александра Бабича активно начали встречу, завладев игровым преимуществом, но до остроты у ворот Клищука дело не доходило. Со временем хозяева перехватили инициативу и много владели мячом, однако и они не были успешны в последней трети поля. В таком случае, надежды была на стандартные положения. Но их подачи ни к чему не приводили.

В середине первого тайма шансы Мариуполь на успех в этой встрече пошатнулись, поскольку он остался в численном меньшинстве. Главный арбитр сперва показал Чоботенко желтую карточку за грубый фол против Вакулко, но затем после просмотра видеоповтора удалил защитника с поля. Оставшись вдесятером, приазовцы сосредоточились на оборонительных действиях, а подопечные Дмитрия Михайленко пошли вперед большими силами. Несмотря на серьезное давление на чужую штрафную, Днепр-1 не создавал опасных моментов, так что Гальчуку не приходилось серьезно вступать в игру.

Ближе к окончанию первой 45-минутки гости потеряли еще одного игрока, оставшись вдевятером. Яворский получил вторую желтую карточку и раньше времени отправился в раздевалку. Днепряне получили еще больше шансов на победу, продолжая атаковать. Булеца дважды мог вывести свою команду вперед ударами из-за пределов штрафной, но первому немного не хватило точности, а со вторым справился Гальчук. Днепру-1 не удалось дожать соперника до перерыва, так что команды отправились отдыхать с "нулями" на табло.

Сразу же после возобновления игры Михайленко выпустил на поле Чичикова, который должен должен был помочь своей команде вскрыть оборону соперника. Алексей впоследствии принес пользу своей команде, но сперва он пребывал в тени. На первом плане был Булеца, который при любой удобной для себя возможности пробивал по воротам с разных дистанций, игнорируя партнеров по команде. Выстрела Сергея, при этом, каждый раз были неточными. Не удавалось забить и после подач со стандартов — игроки Мариуполя постоянно выигрывали борьбу на втором этаже.

В середине второй половины встречи днепряне таки дожали соперника, открыв счет. Адамюк скинул мяч на свободного Чичикова, а тот в падении пробил мимо Гальчука — 1:0. После забитого гола хозяева, естественно не остановились на достигнутом, продолжив атаковать. Вскоре подопечные Бабича и вовсе остались ввосьмером — Игнатенко получил третью красную карточку, облегчив задачу для соперника. После этого приазовцам стало сложнее сдерживать атаки Днепра-1, что привело не к одному пропущенному голу.

На 81-й минуте Булеца таки отличился, нанеся безупречный прямой удар со штрафного — 2:0. В течение последующих двух минут Хобленко должен был доводить счет до разгромного, но упустил свои возможности забить. Сперва нападающий не смог протолкнуть мяч мимо Гальчука в ближнем бою, а затем промахнулся с близкого расстояния, пробив выше ворот. Затем шанс оформить дубль упустил Булеца — Сергей пробил в штангу после паса Хобленко. На 88-й минуте хозяева таки довели счет до крупного — Чичиков получил мяч в штрафной, улучшил позицию и отправил мяч в сетку — 3:0. В оставшиеся минуты команды просто доигрывали матч, так что счет не претерпел изменений.

Посещаемость

Текущий тур относительно порадовал. Как минимум, мы не увидели ни одного матча, где было бы меньше 1 тысячи зрителей. Естественно, следует вопрос "чему здесь радоваться?", однако, и это уже можно считать мини-достижением.

Конечно же, сыграл большую роль и тот фактор, что Олимпик играл данный тур на выезде, а ФК Львов был участником дерби, которое привлекло внимание зрителей.

Именно вывеска матча ФК Львов — Карпаты привел на трибуны наибольшее количество зрителей в 22-м туре.

Матч Число зрителей Львов — Карпаты 5 436 Десна — Заря 4 573 Колос — Шахтер 3 950 Александрия — Динамо 3 780 Ворскла — Олимпик 3 463 Днепр-1 — Мариуполь 3 125

Статистика по игрокам

Жуниор Мораес вырвался значительно улучшил свои показатели после матча с Колосом и прервал свою безрезультативную серию в УПЛ, которая насчитывала два матча.

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ Жуниор Мораес Шахтер 17 (1) 19 Александр Филиппов Десна 12 (2) 20 Богдан Леднев Заря 11 (1) 19 Марлос Шахтер 9 (1) 16 Тайсон Шахтер 9 (3) 16 Артем Беседин Динамо Киев 8 (1) 13 Беньямин Вербич Динамо Киев 8 (2) 17 Владислав Супряга Днепр-1 8 (2) 17 Виктор Цыганков Динамо Киев 8 (3) 20

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ Тайсон Шахтер 8 16 Жуниор Мораес Шахтер 8 19 Егор Картушов Десна 7 21 Назарий Русин Динамо Киев / Заря 6 18 Виталий Миколенко Динамо Киев 6 18 Владислав Кочергин Заря 6 21 Владимир Шепелев Динамо Киев 5 17 Исмаили Шахтер 5 19 Виктор Цыганков Динамо Киев 5 20

Гол+пас

ИГРОК КЛУБ ГОЛ+пас ИГРЫ Жуниор Мораес Шахтер 17+8=25 19 Тайсон Шахтер 9+8=17 16 Богдан Леднев Заря 11+3=14 19 Александр Филиппов Десна 12+2=14 20 Виктор Цыганков Динамо Киев 8+5=13 20 Марлос Шахтер 9+2=11 16 Назарий Русин Динамо Киев / Заря 5+6=11 18 Владислав Кочергин Заря 4+6=10 21 Беньямин Вербич Динамо Киев 8+1=9 17 Артем Беседин Динамо Киев 8+1=9 13

Турнирная таблица

Завершился первый этап чемпионата и команды разбились по шестеркам. В верхней группе команды теоретически должны бороться за чемпионство и за места в еврокубках. Во второй — за место в еврокубковый плей-офф и за выживание.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О Потенциальная путевка ГРУППА I 1 Шахтер 22 19 2 1 59 14 45 59 Групповой этап Лиги чемпионов 2 Динамо Киев 22 14 3 5 44 17 27 45 3 квалификационный раунд Лиги чемпионов 3 Заря 22 13 4 5 39 18 21 43 Групповой этап Лиги Европы 4 Десна 22 13 3 6 36 15 21 42 3 квалификационный раунд Лиги Европы 5 Александрия 22 11 4 7 30 23 7 37 Плей-офф за еврокубки 6 Колос 22 8 2 12 25 39 -14 26 Плей-офф за еврокубки ГРУППА II 1 Днепр-1 22 7 4 11 26 34 -8 25 Плей-офф за еврокубки 2 Мариуполь 22 6 7 9 21 35 -14 25 Плей-офф за еврокубки 3 ПФК Львов 22 5 5 12 16 35 -19 20 4 Ворскла 22 6 2 14 15 38 -23 20 Плей-офф за выживание 5 Олимпик 22 5 3 14 17 37 -20 18 Плей-офф за выживание 6 Карпаты 22 2 7 13 17 40 -23 13 Вылет в Первую лигу

Следующий тур

Посреди недели состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины, где УПЛ представят 5 команд. Интересно, что Динамо сыграет с Александрией, которая жаждет реванша за поражение в 22-м туре. Десна сыграет с Ворсклой, а Мариуполь против второлигового Альянса.

Что касается 23-го тура УПЛ (первого тура второго этапа) — в нем будет сыграно три точно таких же поединка, что и в предыдущем 22-м туре: Мариуполь вновь на Днепр-Арене встретится с Днепром-1. "Приазовцы" без трех ключевых игроков (Яворский, Чоботенко, Игнатенко) будут пытаться организовать днепрянам "теплый" реванш за непопадание в топ-6.

ФК Львов вновь примет Карпаты. Хочется надеяться, что матч станет более не скучным и вновь приведет на трибуны не меньше 5 тыс зрителей. Олимпик и Ворскла также повторят 22-й тур, только уже в Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского.

Отныне говорить конкретно об одном центральном матче в туре будет неуместно, ведь сейчас каждый матч в верхней шестерке будет центральным: Заря примет Шахтер. Динамо примет Десну. Дополнения будут лишними.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 23 ТУР

Вадим Адаменко, Football.ua