Украина

Ноэль Ле Гре подтвердил, что игра состоится без присутствия болельщиков на трибунах.

Товарищеский поединок между Францией и Украиной, запланированный на 27 марта в Париже, состоится без зрителей, как и предполагал Football.ua. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре в комментарии BFMTV.

Четыре дня спустя Франция также сыграет за закрытыми дверьми против Финляндии. Этот товарищеский поединок должен был пройти в Лионе, но состоится в Париже – без болельщиков "трехцветным" нет смысла покидать столицу.

Сейчас во Франции запрещены все массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Это сделано, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Второй товарищеский поединок сборной Украины, против Польши 31 марта в Хожуве, также состоится без болельщиков.