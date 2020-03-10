Украина

Сборная Украины за "закрытыми дверьми" проведет еще один товарищеский матч в марте.

По информации генерального секретаря Польского футбольного союза Мачея Савицкого, товарищеский поединок между сборными Польши и Украины состоится без зрителей.

Причина проведения матча при пустых трибунах не сообщается, однако не сложно догадаться, что всему виной коронавирус. Подтверждением тому также является проведение матчей польской Экстраклясы без зрителей из-за распространения данной инфекции.

Поединок Польша — Украина состоится 31-го марта, в Хожуве. "Сине-желтые" на Стад де Франс (27-го марта) также сыграют без зрителей против сборной Франции.

Помимо этого, сборная Польши также проведет при пустых трибунах товарищеский матч против Финляндии (27 марта) в Хожуве.

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