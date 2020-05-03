Украина

"Горняки" собираются продлить соглашение с полузащитником.

Шахтер собирается продлить контракт с Виктором Коваленко и встретиться для переговоров на следующей неделе. Об этом сообщил генеральный директор "оранжево-черных" Сергей Палкин в эфире программы Великий Футбол.

В текущем сезоне Коваленко, контракт которого действителен до лета 2021 года, провел 21 матч за Шахтер во всех турнирах, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что на украинского полузащитника претендует Бешикташ.

Ранее Сергей Палкин рассказал, почему не удалось договориться с Баварией по трансферу Додо.

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