Украина

Генеральный директор "горняков" предложил свой вариант возобновления сезона в Украине.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал о своем видении ситуации касательно возобновления сезона-2019/20 в украинской Премьер-лиги. Функционер "горняков" предложил доиграть оставшиеся туры в двух городах, дабы уменьшить затраты команд на переезды и перелеты.

"Недавно получили документ от Бундеслиги на 50 страницах, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. До продолжения сезона игроки должны находиться семь дней в отеле на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии, а это значит, что борта должны быть достаточно вместимы".

"Перевозить должно два автобуса, чтобы соблюдать расстояние между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие затраты, заказывать чартеры, по два автобуса. Целесообразнее было бы выбрать два города, вокруг которых сконцентрировано самое большое количество команд, и закончить в этих двух городах. Если это возможно. Если нет, мы можем ехать на автобусе".

"Говорил с представителями авиакомпаний. Они верят, что к концу мая есть вероятность, что чартерные рейсы будут разрешены. Этот вопрос еще открыт. Более предметно мы к нему вернемся дней за десять до начала чемпионата, если нам дадут такую возможность", — заявил Палкин в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Сергей Палкин назвал причину несостоявшегося перехода Додо в мюнхенскую Баварию, а также высказался о необходимости создания единого телепула в украинской Премьер-лиге.

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