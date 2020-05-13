Украина

Президент Динамо Игорь Суркис высказал свое мнение по поводу расширения Премьер-лиги.

Игорь Суркис считает, что необходимо придерживаться принятого регламента на сезон-2020/21.

"Динамо всегда выступает за соблюдение регламента, – цитирует президента клуба официальный сайт Динамо. – Было принято решение, что в сезоне-2020/21 УПЛ будет состоять из 14-ти клубов, значит, его надо выполнять".

"При этом должны быть выдержаны четкие критерии прохождения клубами аттестации на следующий сезон. Должны быть предоставлены финансовые гарантии, чтобы не было ситуации, когда кто-то не доиграет до финиша, и мы получим пародию на чемпионат, а не полноценный турнир".

"Уверен, что клубы Первой лиги, которые хотят подняться в Премьер-лигу, такие гарантии предоставить могут. Я внимательно слежу за всем происходящим в украинском футболе и представляю, о чем идет речь".

"Президенты этих клубов говорят правильные вещи, вкладывают деньги в развитие инфраструктуры, ставят своим командам задачу выйти в УПЛ, ориентируясь на принятые правила. А тут сезон еще не доигран, а им начинают рассказывать, что вас все равно туда не пустят, потому что правила поменялись. Как такое вообще возможно в цивилизованном мире?"

"Улучшится ситуация после расширения УПЛ или ухудшится — уже не имеет значения. Мы совместно приняли решение, утвердили количество команд на следующий чемпионат, и не нужно менять правила игры по ходу сезона".

Ранее Игорь Суркис поделился своей точкой зрения на доигровку чемпионата-2019/20.

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