Украина

Президент Динамо Игорь Суркис поделился мнением о возобновлении сезона в Украине.

Игорь Суркис обозначил позицию Динамо по поводу возможности доигровки сезона-2019/20.

"Наша позиция — чемпионат надо доиграть, а как и где — это с учетом всех обстоятельств должны решить УАФ и УПЛ, – цитирует президента клуба официальный сайт Динамо. – Мы готовы к любому сценарию. Но кроме готовности, есть еще элементарная логика. Четыре клуба из первой шестерки базируются в Киеве или его окрестностях, так почему бы этим не воспользоваться и не разъезжать по Украине в условиях проблем с логистикой?"

"Мы готовы предоставить Заре базу нашей клубной ДЮСШ, там есть абсолютно все для полноценных тренировок и восстановления профессиональных команд. При этом, поскольку матчи все равно будут проходить без зрителей, то преимущества не будет ни у одной команды, только трудности с переездами".

"Не понимаю смысла, например, нашего матча с Шахтером в Харькове: мы едем на нескольких автобусах из Киева в Харьков, Шахтер едет из Киева на нескольких автобусах в Харьков, там мы играем на пустом Металлисте и снова возвращаемся в Киев..."

"Думаю, клубам не составит труда договориться, ведь самое главное в нынешних условиях — наименьший риск для игроков и сотрудников".

Ранее Десна предложила провести оставшиеся матчи чемпионата в Киеве, а Заря — в Запорожье или Днепре.

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