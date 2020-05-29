Украина

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал о том, как готовится к возобновлению сезона в УПЛ и вспомнил своих товарищей по академии Реала.

Накануне возобновления сезона-2019/20 в Украине испанский форвард Динамо Фран Соль пообщался с журналистами AS.

"Карантин прошел для меня, наверное, как и для остальных футболистов, правда, с небольшой особенностью, – цитирует испанца AS. – Ко мне на день рождения приезжали родители, и 16 марта они должны были вернуться в Испанию, но воздушное пространство закрыли. Отец все-таки смог вернуться (он болен диабетом, поэтому удалось решить проблему), а вот мама осталась с нами на два месяца".

"31 марта Динамо играет первый матч после карантина, а закончиться чемпионат Украины должен 12 июля. Шахтер сильно оторвался от нас, поэтому остается только бороться за второе место, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов. Конечно, будет не так приятно играть без болельщиков, но хорошо, что футбол все-таки вернулся".

2019 год — это просто una putada!

"2019 год был очень неудачным для меня. Только я восстанавливался после травмы, как тут же случался рецидив или новое повреждение. Я был просто в ярости, особенно после того, как забил гол за Динамо и почувствовал себя хорошо, а тут через две игры снова травма... Это просто... una putada!"

Соль является одним из самых результативных испанских нападающих, выступающих за границей. И если в Украине дела у него идут не так хорошо, то в Эредивизи, выступая за скромный Виллем II, он, несмотря на борьбу с раком, сумел стать одним из лучших бомбардиров голландской лиги, забив 39 мячей в 79-ти матчах чемпионата Нидерландов.

"В Нидерландах очень высокий уровень чемпионата. Одновременно со мной там выступали Люк де Йонг, Чаки Лосано, другие, но мне удавалось забивать больше их. О силе Эредивизи свидетельствует и такой пример: Мартин Эдегор, который проявил себя в Нидерландах, и теперь снова вернулся в Испанию".

Возможно, у меня еще будет шанс доказать, что в Испании меня недооценили

"Мне кажется, что и я смог бы неплохо проявить себя в Испании, если бы вернулся туда. Но почему-то никто после Вильярреала не решился дать мне шанс. Возможно, когда-нибудь мне представится возможность доказать, что испанские команды меня недооценили. Но сначала я должен добиться успеха в Киеве. Кстати, паузой на карантине я воспользовался, чтобы выучить русский язык, и теперь мне больше не нужен переводчик".

В 2010 году Соль в составе молодежной команды Реала выиграл Кубок Испании, причем был в ней одним из лучших нападающих, но так и не смог попасть в главную.

"О, у нас был великолепный состав! Карвахаль, Мората, Родриго, Сарабия, Лукас Васкес, Оскар Плано, Собрино, Пачеко... Я думаю, что наше поколение было самым лучшим за последние 20 лет в Реале. Мы были настоящей командой. Кому-то удалось закрепиться в команде, кому-то — нет. Очень сложно было конкурировать с теми, кого покупал Реал, ведь это были настоящие звезды".

28-летний Соль на "взрослом" уровне выступал за Реал С (31 матч во всех турнирах, 7 голов), Луго (13, 1), Овьедо (11, 0), Вильярреал (2, 0), Вильярреал В (73, 26), Виллем II (88, 47) и Динамо (19, 3).

Матч Шахтер — Динамо пройдет 31 мая на НСК Олимпийский (начало в 17:00) и станет первым официальным для обеих команд после карантина.