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Испанский форвард рассказал о видах спорта, помимо футбола, которыми увлекается.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль, как оказалось, увлекается не только футболом, но и другими видами спорта. Среди любимых испанец выделил большой теннис, падел-теннис и американский футбол. В детстве же легионер "бело-синих" занимался карате.

"Помимо футбола моими любимыми видами спорта всегда были большой теннис, а также падел-теннис — особая разновидность тенниса, которая очень популярна в Испании. Я много играл как в большой теннис, так и в падел. Думаю, если бы я не стал профессиональным футболистом, то наверняка попробовал бы начать карьеру в теннисе".

"В детстве я также занимался боевыми искусствами, в частности карате. Я уже почти начал заниматься этим профессионально, но мне пришлось бросить этот спорт, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Меня как раз пригласили в Реал Мадрид".

"Если выбрать спорт, который производит на меня, как зрителя, наибольшее впечатление, то, пожалуй, это американский футбол, лига NFL. К сожалению, я еще пока не был на матчах NFL, но мечтаю посетить такой матч", — рассказал Фран Соль в интервью официальному сайту Динамо.

Кроме того, испанец назвал имена спортсменом, не связанных с футболом, которым он симпатизирует больше всего.

"В мире спорта, если не учитывать футбол, моими кумирами являются Усэйн Болт, Рафа Надаль и Майкл Фелпс", — добавил Соль.

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