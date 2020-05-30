Украина

Португальский специалист надеется добиться положительного результата за счет командной сплоченности.

Шахтер испытывает кадровые проблемы в преддверии принципиального противостояния с киевским Динамо. "Горнякам" не смогут помочь Малышев, Майкон, Бондаренко и Бондарь, а под вопросом также остается появление Матвиенко, Исмаили и Маркоса Сиприано.

Несмотря на это, главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру уверен, что отсутствие ключевых футболистов не является основополагающим фактором в достижении результата.

"Вы же знаете я всегда смотрю на игроков, которые у меня есть в наличии. Я не говорю об игроках, которые не смогут играть. Если не будет Матвиенко, Кривцова, Степаненко, Тайсона либо Марлоса, то их заменят другие игроки".

"Конечно, в течение сезона есть важные футболисты в команде и они знают это. Но самое главное привносить все индивидуальные качества в наш коллектив. Мы ценимся, как коллектив. Этот союз, который присутствует в команде, наш семейный дух, я хочу видеть в каждом матче. В том числе и в поединке с Динамо. Не переживаю о том, кого нет", — приводит слова Каштру сайт ТК Футбол.

Напомним, матч Шахтер Донецк — Динамо Киев состоится 31 мая в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.