Результаты будут получены сегодня вечером или завтра утром.
ФК Динамо
30 мая 2020, 11:43
Футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды Динамо прошли тестирование на коронавирус, сообщил официальный сайт киевлян.
Это уже второе тестирование Динамо. Ранее клуб проходил его перед возобновлением общекомандных тренировок – тогда случаев заражения COVID-19 обнаружено не было.
Динамо возобновит выступления в чемпионате Украины матчем против Шахтера 31 мая. Старт игры запланирован на 17:00.
После 23 туров Динамо идет третьим, отставая от Шахтера на 13 очков и уступая вторую строчку Заре лишь по доволнительным показателям.