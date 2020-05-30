Украина

Результаты будут получены сегодня вечером или завтра утром.

Футболисты, тренерский штаб и персонал первой команды Динамо прошли тестирование на коронавирус, сообщил официальный сайт киевлян.

Это уже второе тестирование Динамо. Ранее клуб проходил его перед возобновлением общекомандных тренировок – тогда случаев заражения COVID-19 обнаружено не было.

Динамо возобновит выступления в чемпионате Украины матчем против Шахтера 31 мая. Старт игры запланирован на 17:00.

После 23 туров Динамо идет третьим, отставая от Шахтера на 13 очков и уступая вторую строчку Заре лишь по доволнительным показателям.