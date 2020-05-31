Украина

Капитан Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал поражение в матче 24-го тура УПЛ.

Динамо проиграло Шахтеру и осталось четвертым в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Чувствуется, когда есть поддержка, особенно в таких матчах. Особенно в последнее время, когда на наши матчи ходило больше болельщиков, чем на остальные. Все рады, что футбол наконец-то вернулся. Пускай и в таком формате. Нужно понимать, что так продлится недолго, и скоро зрители смогут ходить на футбол".

"Хочется просто поздравить Шахтер с победой, они лучше использовали свои моменты. Что касается второго и третьего гола, то мы, наверное, сами их подарили сопернику. Такая команда, как Шахтер, хорошо использует свои моменты", — приводит слова Сергея Сидорчука официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.