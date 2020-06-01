Украина

Вратарь киевлян прокомментировал поединок против Шахтера.

Динамо уступило Шахтеру в рамках поединка 24-го тура УПЛ со счетом 1:3. Георгий Бущан считает, что киевляне оставили все силы на поле, а соперник лучше реализовывал моменты.

"Так получилось согласно календарю, так что выбирать не приходилось. У каждого были свои задачи. У нас не получилось забить, а все моменты, которые были у соперника, они реализовали. Также не вышло навязать им свою игру, но наша команда отдавалась на поле полностью – по самоотдаче ни к кому вопросов нет.

Если честно, я еще не смотрел и не разбирал эти моменты. Но убежден, что не бывает пропущенных мячей, которые нельзя бы было отбить. Это ситуации, в которых все решают доли секунды. К сожалению, не получилось выручить команду", — приводит слова Бущана официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.