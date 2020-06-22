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Football.ua подводит промежуточные итоги и анализирует работу Луиша Каштру в дебютном сезоне на посту главного тренера донецкого Шахтера.

В июне 2019-го года португальский специалист Луиш Мануэл Рибейру ди Каштру приступил к работе в качестве главного тренера тогда еще 12-и кратного чемпиона Украины. Прошло чуть больше одного календарного года под руководством нового наставника, и игрокам Шахтера удалось досрочно завоевать очередной титул Украинской Премьер-лиги, который стал четвертым кряду, а также позволил "горнякам" обойти непримиримого оппонента в лице киевского Динамо по числу завоеванных за время независимости Украины трофеев на внутренней арене.

На тренерском посту Луиш Каштру провернул достаточно знакомый ему маневр смены еще одного португальского специалиста, Паулу Фонсеки, с которым он был знаком еще по временам работы в Порту. Однако объем работы, ситуация и обязанности в Шахтере для новоиспеченного руководителя команды кардинально отличалась от аналогичной внутри "драконов" образца периода с марта по май 2014-го года. Тогда Каштру был всего лишь "мостиком" к приходу Хулена Лопетеги, а теперь стал полноценным главным тренером одного из сильнейших клубов восточной Европы. Стало быть, у Каштру была задача создать, и, главное, реализовать свой собственный подход.

Тактическая расстановка

Уже с первого дня к новоприбывшему иностранному специалисту появился нешуточный интерес со стороны СМИ. Так, в одном из видео от официальной пресс-службы Шахтера удалось заглянуть за кулисы подготовки дончан к новому сезону. Находка породила целый ряд сопутствующих домыслов и оценок — португальский специалист намеревался привить "горнякам" игру по непривычной для них схеме 4-3-3. У неравнодушных поклонников команды на фоне этой новости сразу возник неприятный флэш-бек: Паулу Фонсека тоже приступал к работе со "свежей" идеей перестроить Шахтер на непривычные 4-4-2, что закончилось поражением в Суперкубке от Динамо и невнятным стартом в чемпионате.

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Но Каштру, в отличие от предшественника, пошел до конца, и навязывал данную формацию на протяжении всех сборов. Существенным отличием в работе португальцев стал тот факт, что когда установленная внутри Шахтера система вновь начала рефлексировать с негативными последствиями — дончане потеряли искру в атаке — то Луиш пошел на компромисс с собственными идеями и нашел ловкий баланс между 4-2-3-1, 4-1-4-1 (более оборонительный вариант его изначальной идеи) и доступным набором исполнителей. Именно в перестроении от матча к матчу между этими вариантами Шахтер и провел достаточно насыщенный и, можно сказать, успешный сезон.

Акцент на молодых игроках

Продолжительный опыт работы с молодежными командами в структуре Порту не мог не повлиять на философию португальского специалиста. Каштру сразу определил для себя группу перспективных исполнителей в составе Шахтера, после чего методично давал им время в официальных и контрольных поединках. Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Александр Пихаленок, Фернандо, Владислав Вакула и Даниил Сикан — достаточный по размеру и качеству перечень юных исполнителей, которых удалось подвести вплотную к основному составу за неполный сезон работы. При этом, из академии уже готовы к выпуску Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Артем Бондаренко и Михаил Мудрик, так что фронт для работы у Каштру открывается просто роскошный.

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Отдельного внимания из вышеприведенного списка стоит персоналия юного Трубина. По всей видимости, Шахтер как результат работы внутренней школы рассчитывает приготовить не просто возможную замену для Андрея Пятова, но и возможный серьезный трансфер игрока с украинским паспортом в один из чемпионатов Европы. Слухи о возможном интересе со стороны лиссабонской Бенфики не возникли бы на ровном месте, а на голкипера с такими антропометрическими данными и навыками спрос существовал всегда.

Работа в роли грамотного психолога

В подходящем к концу сезоне у Шахтера было сразу несколько тяжелых моментов, в которых команда могла не просто потерять лицо, но и потерпеть серьезные неудачи на всех фронтах. В Лиге чемпионов своего рода водоразделом выступил гостевой матч с загребским Динамо, исход которого взял на себя обязанности исправлять вышедший на замену Тете. Не стоит забывать, что в этот же период эпопея с Тайсоном достигла своего апогея, что вылилось в скандал с расистским контекстом во время очередного классического противостояния Шахтера и Динамо.

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В такой обстановке фигура главного тренера просто обязана выходить на первый план и Каштру не стал уходить от своих прямых обязанностей. Соблюдая строгий баланс между молодостью и опытом, тренер давал достаточно возможностей для первых и позволял вторым показывать именно тот футбол, который в первую очередь был интересен самому исполнителю. Только такой подход, как станет понятно позднее, позволил выйти на качественно новый уровень Николаю Матвиенко, Сергею Кривцову, Алану Патрику и Жуниору Мораесу. Последний так и вовсе уже грозится догнать Генриха Мхитаряна в списке лучших бомбардиров за один сезон в УПЛ.

Физик с очень скучными пресс-конференциями

Выпускник Коимбрского университета — одного из старейших в Европе — получил ученую степень по физике, что также не могло не сказаться на его дальнейшем мировоззрении. Наверное, наиболее заметным отличием от Паулу Фонсеки в действиях Каштру стало абсолютное хладнокровие. Сложно вспомнить, когда текущий главный тренер Шахтера взрывался эмоциями на скамейке запасных и уж тем более нельзя представить, что Луиш придет на пресс-конференцию в костюме Зорро. Хотя, порой, такой образ мог бы несколько разбавить процесс изложения качественного тактического материала в упрощенной форме лекций для журналистов.

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Подобный настрой передался всей команде. "Горняки" текущего образца — предельно прагматичный коллектив, каждый шаг которого выверяется до мелочей. И лишь индивидуальные проявления харизмы отдельных исполнителей дают о себе знать в таком формате, а ведь и к этому тоже необходимо приложить усилия главному тренеру и его команде помощников.

Логическим выводом из первого сезона Шахтера под руководством Каштру может следовать утверждение, что украинскому болельщику посчастливилось стать очевидцем качественного перестроения до жути громоздкой машины, которую "оранжево-черные" терпеливо выстраивали с начала XXI века. Да, без побочных эффектов этот процесс пройти не мог — Шахтер опустился из Лиги чемпионов в Лигу Европы, досрочно сложил полномочия в борьбе за национальный Кубок, а в чемпионате не выдал сезон без поражений, хотя и имел к этому все предпосылки. Луганская Заря и полтавская Ворскла думали иначе. И все же, увлекательный и непривычный для консервативного по своей структуре украинского футбола процесс перезагрузки флагмана только набирает свои обороты.