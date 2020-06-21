Украина

Полузащитник Зари прокомментировал матч против Десны.

Заря в 27-м туре чемпионата Украины на выезде обыграла Десну 2:1. В этом матче в ворота луганчан был назначен пенальти в добавленное ко второму тайму время – мяч после удара игрока Десны попал в руку Евгению Чеберко.

Владлен Юрченко считает такое решение непоследовательным, ведь в предыдущем туре арбитры не поставили 11-метровый в пользу Зари в ворота Динамо, когда мяч угодил в руку Денису Попову. Также хавбек вспомнил, что КДК УАФ дисквалифицировал на три матча Ловро Цвека за грубый фол против Сергея Сидорчука, но не обратил внимание на тоже грубый фол Томаша Кендзеры.

"Победа очень важная, мы настраивались только на такой исход. Могу сказать одно: тяжело, когда играешь против всех, когда двойные стандарты у нас. С Динамо нам такие пенальти не ставят в первом тайме. Когда у нас людей убирают за дисквалификацию, с Кендзерой все промолчали, когда мне голеностоп чуть не выломали. Тут в последней игре человека на одну игру дисквалифицируют, а у нас убирают на два-три матча, пенальти не ставят, там красную не дают. Это добавляет нам стимула, потому что мы в такой ситуации выигрываем и идем дальше. Эти победы вдвойне ценнее. Мы будем бороться до конца против всех", — заявил Юрченко после матча в комментарии Профутбол.

"Есть ли давление со стороны арбитров и других коллективов? Думаю, это вся Украина видит, это уже начинает чуть смешно становиться – когда нам с Александрией ставят пенальти на 95-й минуте, тут ставят пенальти, а с Динамо в первом тайме такой же момент, когда просто в руку попадает мяч – там пенальти не ставят. У нас с Кендзерой дают желтую – первый раз в мире такое происходит, наверное. Но нас это, с другой стороны, бодрит и веселит, что мы всем доказываем, что можем против вот этого всего обыгрывать только футболом и играть в футбол".

"Как видите, с Колосом у нас был тайм хороший, с Динамо Киев – 65 минут, а сегодня практически 90 минут. Думаю, мы входим в тот режим, который был до карантина. Думаю, дальше будет только лучше. Мы много работаем и не опускаем рук. Приятно смотреть, когда команды играют в футбол и добиваются результата".

В следующем туре Заря сыграет против Шахтера, который уже гарантировал себе чемпионский титул, обыграв Александрию со счетом 3:2.