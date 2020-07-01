Украина

В поединке 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером будет работать бригада арбитров под руководством Виталия Романова.

На центральный матч 29-го тура первенства УПЛ между Динамо и Шахтером получил назначение арбитр Виталий Романов из Днепра, которому будут помогать Андрей Скрипка и Александр Войтюк (арбитр VAR — Евгений Арановский) — сообщил официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

Интересно, что Романов судил поединок между этими командами за Суперкубок-2019, в котором победили киевляне — 2:1.

Матч Динамо — Шахтер состоится в субботу, 4 июля, на НСК Олимпийский, начало в 19:30.

Также стали известны судейские назначения на другие матчи 29-го тура.

Десна — Колос. 5 июля, 17:00, Чернигов, стадион имени Ю.Гагарина. Арбитр — И.Пасхал (Херсон).

Заря — Алексендрия. 5 июля, 19:30, Запорожье, Славутич-Арена. Арбитр — К.Монзуль (Харьков).

Львов — Ворскла. 3 июля, 19:00, Тернополь, Городской стадион. Арбитр — Ю.Иванов (Донецкая область).

Мариуполь — Карпаты. 4 июля, 17:00, Мариуполь, стадион имени В.Бойко. Арбитр — М.Козыряцкий (Запорожье).

Олимпик — Днепр-1. 5 июля, 19:30, Киев, стадион Динамо имени В.Лобановского. Арбитр — Д.Кутаков (Киевская область).