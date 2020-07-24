Азовцы в очередной раз прошли тест на коронавирус.
Фото: ФК Мариуполь
24 июля 2020, 21:49
В среду, 22 июля, игроки Мариуполя прошли обязательный тест на COVID-19.
"Сегодня оперативно получен результат из медицинского центра "Код Здоровья" — все тесты отрицательные и заболевших в команде нет", — гласит заявление на официальном сайте.
Отметим, что для Мариуполя это уже шестая проверка на коронавирус с момента возобновления сезона.
Ближайший матч Мариуполя состоится 25 июля в 19:30 против Александрии.