Украина

Азовцы в очередной раз прошли тест на коронавирус.

В среду, 22 июля, игроки Мариуполя прошли обязательный тест на COVID-19.

"Сегодня оперативно получен результат из медицинского центра "Код Здоровья" — все тесты отрицательные и заболевших в команде нет", — гласит заявление на официальном сайте.

Отметим, что для Мариуполя это уже шестая проверка на коронавирус с момента возобновления сезона.

Ближайший матч Мариуполя состоится 25 июля в 19:30 против Александрии.