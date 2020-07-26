Украина

Главный тренер Александрии — о матче против Мариуполя (1:2).

Мариуполь обыграл Александрию и вышел в финал плей-офф за Лигу Европы. Итоги матча подвел Владимир Шаран.

"Мы настраивались на матч, не было такого, что мы думали, что уже обыграли Мариуполь. Психологическое состояние было хорошим у ребят, был разговор с президентом. Не предсказывали, что можем проиграть, но это футбол".

"В принципе, игра была равной. У Мариуполя было несколько хороших моментов в первом тайме, у нас не могу сказать, что были где-то такие возможности, но и из них можно было что-то выжать, как у Лучкевича, Банады, Ковальца".

"Закономерной была бы ничья в основное время, но побежали в атаку и контратаке пропустили мяч в конце матча. Спасибо болельщикам за поддержку, все надеялись, что снова попадем в еврокубки, но бывают такие сезоны", — сказал Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия — Мариуполь.