Украина

Румынский тренер не дал однозначного ответа о своем будущем.

В СМИ появилась информация о том, что Мирча Луческу скоропостижно покинет Динамо из-за реакции болельщиков киевлян на его назначение.

Игорь Суркис, в свою очередь, заверил, что румынский специалист продолжит работу в столичном клубе. Тем не менее, сам Луческу не внес какую-либо ясность о своем будущем.

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", — приводит слова Луческу Sport24.

Ультрас Динамо уже пригрозили новому тренеру, что это будут самые непростые миллионы евро в его жизни.