Украина

Николай Балецкий о возможном уходе Луческу с поста главного тренера Динамо.

Не прошло и недели с момента назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо, как румынская пресса, ссылаясь на слова экс-наставника Шахтера, трубила во всю, что тот покидает клуб. А начиналось все так, словно впереди нас ждет блокбастер и всем пора запастись попкорном. Ведь никогда ранее в истории чемпионата Украины специалист, тренировавший долгое время Динамо или Шахтер, не переходил в стан соперника, которого до этого изрядно поливал грязью (пусть и с возможностью поквитаться за старые обиды).

Итак, 23 июля президент Динамо Игорь Суркис представил нового главного тренера команды – Мирчу Луческу.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского Динамо, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам.

Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", — заявил он.

Мирча Луческу сразу объявил, что пришел в Динамо всерьез и надолго и добьется высоких результатов.

"Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, равно как и теми результатами, которых я добьюсь во главе Динамо. Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", — сказал он на презентации.

Новость о том, что бывший тренер Шахтера, который проработал с донецкой командой 12 лет, теперь будет работать в Динамо шокировала и болельщиков столичного клуба, и "горняков". И те, и другие не понимали, как же так: 12 лет борьбы с Динамо, и тут перейти в этот клуб? Тем более, что румынский специалист не жалел нелестных слов не только в сторону киевского клуба, но и в адрес легенды – Валерия Лобановского.

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Не восприняли переход Мирчи в Динамо и бывшие футболисты клуба. Так, Олег Блохин, успевший поработать главным тренером киевской команды, когда Луческу был наставником Шахтера, приход румынского специалиста в клуб назвал "плевком в душу болельщиков".

"Может, он хороший тренер. Да, он в Украине добился чего-то. Но то, что он рассказывал о киевском Динамо, когда работал в Шахтере… Потом, когда ушел из Шахтера, тоже высказывался…"

"Я это не воспринимаю. Шахтер всегда был конкурентом Динамо. Я, например, в Шахтер никогда бы не пошел. Странное назначение. Это плевок в душу болельщикам Динамо, я считаю", — заявил Блохин в программе Футбол NEWS.

Конечно, Игорь Суркис поговорил с фанатами о Луческу. Другой вопрос, сумел ли он им донести свою мысль – о том, что подписание "Мистера" пойдет на благо клуба?..

Пока фанаты Динамо пытались прийти в себя и понять, что происходящее не сон, активизировался Шахтер. И если до 26 июля клуб никак не реагировал на союз лучшего тренера "горняков" за всю историю с извечным врагом, то в это воскресенье все встало на свои места. На канале Украина24, который принадлежит Ринату Ахметову, Евгений Киселев пригласил в гости генерального директора Шахтера Сергея Палкина и директора телеканалов Футбол 1/2/3 Александра Денисова.

Тема разговора – Мирча Луческу. До диалога на канале показали сюжет о румынском специалисте, в котором прозвучала фраза: "Он не входит в число лучших тренеров мира". Были и другие слова, которые подрывают авторитет того, кто 12 лет работал в Шахтере, побеждал с командой в чемпионате Украины и Кубке УЕФА. Но это на их совести.

Однако то, что произошло 27 июля, мало кто мог себе представить. В румынской прессе появилась информация (а после и слова Мирчи Луческу) о том, что он не выдержал давления и покидает Динамо, не проведя с командой ни одного дня. И это всего через четыре дня после подписания контракта.

"Увы, я решил отказаться от возможного сотрудничества с Динамо Киев. Спасибо братьям Суркисам за проявленное доверие и приглашение в клуб. Но я не могу работать во враждебной атмосфере, которая в особенности исходит от группы ультрас клуба, в чьей поддержке так нуждается команда", — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

"Я никогда не был трусом, я принимал спортивные вызовы. Подтверждением тому – переход из Галатасарая в Бешикташ или из Динамо Бухарест в бухарестский Рапид, между чьими болельщиками есть большое, но честное соперничество. Болельщики принимали меня с надеждой и распростертыми объятиями, благодаря чему мне удавалось выигрывать титулы в этих клубах".

"Я не могу принять то, что фанаты действуют против интересов своего клуба. Думаю, это было время для перемен, которые привели бы к повышению уровня соперничества и мотивации, вернули бы клуб на тот уровень, на котором он с такой историей и традицией должен находиться".

Позже Игорь Суркис заявил, что тренер у Динамо есть, и это – Мирча Луческу. Информацию о том, что румынский специалист остается в Киеве подтвердил и агент тренера Аркадий Запорожану.

"Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать Динамо, то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", – сказал агент.

Можно предположить, что тренер был готов покинуть Динамо. Но зная, что Мирча Луческу старается выжать максимум по своим контрактам, его уход оказался фарсом. Скорее, это была проверка Игоря Суркиса на прочность. Румын, наверное, хотел понаблюдать за реакцией президента клуба и его готовностью придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты между ними, но не озвучены прессе и болельщикам. С другой стороны, слова Луческу в адрес болельщиков столичного клуба говорят о том, что он ждет конструктивной беседы Суркиса с фанатами. Возможно, и они ему нужны для свержения Шахтера с первого места в чемпионате.