Украина

Вашему вниманию видеообзор контрольного матча.

Олимпик провел спарринг против аматорского коллектива Рубикон (Киев) и одержал минимальную победу — сообщил официальный сайт донецкого клуба.

Представитель Премьер-лиги имел подавляющее игровое преимущество и забил трижды, но один раз — в свои ворота.

Олимпик — Рубикон 2:1

Голы: Шахаб, 6, игрок на просмотре, 60 — Завийский, 16, автого.

Олимпик (1-й тайм): Кичак — Гошкодеря, Снурницын, Лукьянчук, Ксенз, Цымбалюк, Завийский, Романовский, Кириленко, игрок на просмотре, Шахаб.

Олимпик (2-й тайм): Кичак — игрок на просмотре, Лукьянчук, Лебеденко, Пасич, игрок на просмотре, Чогадзе, игрок на просмотре, Кравчук, Политыло, Шахаб (Кириленко, 70).