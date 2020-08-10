Вашему вниманию видеообзор контрольного матча.
Фото ФК Олимпик
10 августа 2020, 17:27
Олимпик провел спарринг против аматорского коллектива Рубикон (Киев) и одержал минимальную победу — сообщил официальный сайт донецкого клуба.
Представитель Премьер-лиги имел подавляющее игровое преимущество и забил трижды, но один раз — в свои ворота.
Олимпик — Рубикон 2:1
Голы: Шахаб, 6, игрок на просмотре, 60 — Завийский, 16, автого.
Олимпик (1-й тайм): Кичак — Гошкодеря, Снурницын, Лукьянчук, Ксенз, Цымбалюк, Завийский, Романовский, Кириленко, игрок на просмотре, Шахаб.
Олимпик (2-й тайм): Кичак — игрок на просмотре, Лукьянчук, Лебеденко, Пасич, игрок на просмотре, Чогадзе, игрок на просмотре, Кравчук, Политыло, Шахаб (Кириленко, 70).