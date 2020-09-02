Украина

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о важности открытия нового стадиона Колоса.

Андрей Павелко считает, что открытие нового стадиона в Коваливке — это событие не только для Колоса, но и для всего украинского футбола.

"Для Украины это праздник, – сказал президент УАФ. – Колос развивается с каждым годом. Спортивные достижения — это хорошо, но когда параллельно развивается детская школа, строится стадион европейского класса — это прекрасно! Здесь во всех мелочах мы видим европейский подход".

"Благодаря логистике, я думаю, что на этом стадионе смогут проводить свои матчи молодежные, юношеские и женская сборныя Украины".

Колос презентовал свой новый клубный стадион и представил новичков команды.