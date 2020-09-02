Украина

Президент Колоса Андрей Засуха рассказал о ближайших планах клуба.

Андрей Засуха озвучил стоимость нового стадиона Колоса и рассказал о планах клуба в развитии детского и женского футбола.

"Строительство стадиона обошлось в 160 миллионов гривен, – сказал Засуха на открытии арены. – И это не окончательная сумма, поскольку надо устранить некоторые недочеты. Надеюсь, арена будет служить нам долго. Что касается заполняемости, то ехать на стадион даже из Киева удобно, так что заполнить трибуны на 5 тысяч будет не сложно".

"У нас есть план открыть академию в Киеве, а также мини-академии в других городах. Моя мечта — привозить в команду уже готовых футболистов. Сейчас у нас занимается 400 детей в возрасте от 6 лет, а в Киеве заканчивается строительство стандартного поля для детей".

"Колос получил платежи солидарности от УЕФА и потратил их на правильные вещи. Кроме того, ведется работа по созданию или приобретению женской команды".

Ранее президент УАФ Андрей Павелко высоко оценил значимость нового стадиона Колоса для Украины.