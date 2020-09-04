Украина

Новичок УПЛ расстался с защитником Тарасом Сакивым.

По взаимному согласию сторон контракт Тараса Сакива с Рухом был разорван — сообщил официальный сайт новичка УПЛ.

22-летний защитник присоединился к команде в начале 2020 года и сыграл 6 матчей в Первой лиге и поединок против Ворсклы в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что свои домашние матчи в УПЛ Рух будет проводить на стадионе Арена Львов.