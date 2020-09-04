Украина 04 сентября 2020, 16:35 Сакив покинул Рух Новичок УПЛ расстался с защитником Тарасом Сакивым. Тарас Сакив, фото ФК Рух 04 сентября 2020, 16:35 По взаимному согласию сторон контракт Тараса Сакива с Рухом был разорван — сообщил официальный сайт новичка УПЛ. 22-летний защитник присоединился к команде в начале 2020 года и сыграл 6 матчей в Первой лиге и поединок против Ворсклы в Премьер-лиге. Ранее сообщалось, что свои домашние матчи в УПЛ Рух будет проводить на стадионе Арена Львов. Люди Тарас Сакив Команды Рух Источники ФК Рух (Винники) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте