Украина

Румынский тренер испытывает некоторые трудности в начале работы в столичном клубе.

Мирча Луческу не желает встречи с ультрас Динамо и пока что не получал зарплату в новом клубе, сообщает Ziare.

Румынский тренер живет в пригороде, где находится тренировочная база киевского клуба.

Источник утверждает, что у Динамо есть серьезные финансовые трудности, из-за которых Мирча Луческу пока что так и не получил даже части зарплаты. Оклад румына составляет 150 тысяч евро в месяц.

Отношение болельщиков Динамо к Мирче Луческу не поменялось даже после победы в Суперкубке Украины, но тренер заявил, что ему нет дела до ультрас.