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Football.ua представляет вашему вниманию символическую сборную 5-го тура УПЛ.

Позади 5 туров и уже можно делать какие-то первые выводы по старту сезона.

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Никита Шевченко, Заря (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

Голкипер Зари провел сильный матч против киевского Динамо. Несколько раз ему пришлось вступить в игру, продемонстрировав свои лучшие стороны. Вспоминаем суперсейв ногой в шпагате после удара Карлоса Де Пены в дальний угол. Да и в пропущенном мяче сложно обвинить Шевченко. Никита сумел отбить первый удар Вербича, но вот отскок пошел обратно в сторону словенца и тут уже голкипер Зари ничем не мог помочь своей команде.

Андрей Мостовой, Десна (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Оборонительной работы в матче против Шахтера у Мостового было хоть отбавляй, но добавить в сборную тура мы его решили все-таки за его атакующие действия и подключения в атаку. После прострела Гуцуляка Мостовой просто потрясающе поймал мяч и отправил его в угол ворот Андрея Пятова.

Игорь Пердута, Ворскла (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Пердута уже не первый раз попадает в нашу символическую сборную. В матче против Днепра-1 он был очень активен в атаке. Уже на старте поединка мог записать голевую передачу на свой счет, но в завершающей стадии сплоховал Владислав Кулач. В конце тайма Кулач со второй попытки сумел конвертировать точный навес Пердуты в гол.

Кирилл Петров, Колос (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Опытный воспитанник киевского Динамо в матче против Мариуполя практически не допускал ошибок в обороне. Был надежен и хладнокровен в единоборствах. Во втором тайме постоянно был опасен при розыгрышах стандартных положений на ворота соперника. Был Петров близок к тому, чтобы забить гол после стандарта, но после его удара головой мяч угодил в перекладину.

Виталий Вернидуб, Заря (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

У Виталия Вернидуба в матче против киевского Динамо было много работы, с которой он превосходно справился. В своих единоборствах с Вербичем не дал тому чувствовать себя спокойно. В концовке встречи, когда Динамо сбилось на навесные передачи в штрафную, снял весь верх, тем самым, не дав столичному клубу заработать 3 очка в этом матче.

Владислав Кочергин, Заря (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Владислав Кочергин продолжает настойчиво стучать в двери национальной сборной Украины. А Андрей Шевченко продолжает его игнорировать. В матче против Динамо Кочергин был тем футболистом, кто мог и придержать мяч и дать необходимый импульс развитию атаки. Во втором тайме вышел на ударную позицию и решился на дальний выстрел. За гол Кочергина не стоит снимать ответственность с Бущана, но решительность Кочергина все же заслуживает похвалы.

Андрей Тотовицкий, Десна (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Бывший игрок Шахтера уже выдает второй к ряду сильный поединок. И если в игре против Руха это не вызывало особого удивления, то в противостоянии с таким соперником, как Шахтер, непривычно было видеть такую смелость в работе с мячом. Также Тотовицкий стал автором второго забитого гола своей команды.

Алексей Гуцуляк, Десна (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Однозначно, герой этого тура – это Алексей Гуцуляк. Полузащитник Десны неожиданно для многих в очень ответственные моменты матча против Шахтера брал на себя игру, что помогло ему сделать 2 результативные передачи на своих партнеров. Оба ассиста получились на загляденье, но все же хочется отметить вторую голевую передачу, когда Гуцуляк пошел в дриблинг сразу на нескольких игроков Шахтера.

Бенито, Олимпик (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Арендованный у Динамо вингер Бенито уже в который раз демонстрирует хороший уровень. Не стал исключением и матч против Александрии. Много создавал моментов у ворот соперника. По возможности угрожал сам. После его удара отличился Шахаб, не без помощи Бенито был заработан пенальти в ворота Александрии.

Захеди Шахаб, Олимпик (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 2

Нападающий Олимпика в матчах против команд равных по классу демонстрирует, что его класс все же выше. Он постоянно оказывается в нужных позициях и постоянно держит в стрессе оборону соперника. Стал автором первого забитого гола. Был готов забивать и второй мяч в ворота Александрии, но его опередил защитник соперника, который записал на свой счет автогол.

Беньямин Вербич, Динамо (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

В этом поединке Мирча Луческу решил использовать игрока на позиции форварда. Беньямину Вербичу было непросто в матче против луганской Зари. Центральные защитники луганчан старались постоянно играть плотно и не давать словенцу свободного пространства, но свой момент Вербич все же нашел. За счет индивидуального мастерства он сумел на приеме освободиться из-под опеки Абу Ханны и выйти 1 на 1. Этот созданный для себя момент Вербич реализовал и принес ничью своей команде.

Тренер: Александр Рябоконь, Десна

В этом туре следует отметить и Климовского, который с Олимпиком обыграл Александрию, и Скрипника, который умело "связал" Динамо. Но, определяя лучшего, наш выбор все же пал на Александра Рябоконя. Черниговская команда сумела удивить. То, как команда агрессивно и высоко встречала футболистов Шахтера, стало настоящим откровением.

Сергей Горбаченко, Football.ua