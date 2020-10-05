Украина

Football.ua подводит итоги очередного тура украинской Премьер-лиги.

5-й тур подарил много эмоций. Команды были неуступчивы, много фолили, получали много карточек. Мы увидели целых 5 ничейных результатов и 2 минимальные победы.

Тон в этому туре первым ничейным результатом задали Днепр-1 и Ворскла. Чуть позже эстафету подхватили представители нижней части турнирной таблицы: Рух и Львов, а также Ингулец и Минай.

Первой командой в туре, которая сумела победить, стал Олимпик, одержавший победу надо Александрией. 2 центральных матча тура снова завершились ничейными результатами. Десна в Чернигове впервые в своей истории не проиграла Шахтеру, а Динамо и Заря также не выявили сильнейшего в Киеве на НСК Олимпийский. Заключительный матч тура Колос – Мариуполь имел все шансы также закончится вничью, но ошибку допустил главный арбитр, который поставил пенальти на последней минуте матча в ворота Мариуполя за фол, который случился до пределов штрафной площади.

Драма в Днепре

5-й тур УПЛ начинался матчем в Днепре, где СК Днепр-1 на своем поле принимал лидера чемпионата – полтавскую Ворсклу. На старте поединка молодому Назаренко удалось отличиться в воротах Резника, на 17-й минуте матча молодой голкипер полтавчан чуть было не привез второй гол в свои ворота, его обокрал Довбик, но отправить мяч в сетку не сумел. Еще в первом тайме Ворскла сумела разыграть красивую комбинацию, а завершающую точку в ней ударом головой поставил Владислав Кулач.

Второй тайм был не менее ярким и богатым на события: 3 красные карточки и 2 гола. Кане после красивого сольного прохода отправил мяч в сетку. Через 8 минут Днепр-1 оказался в очень непростой ситуации – Цуриков увидел перед собой красную карточку. Казалось, что Ворскла доведет этот матч до победы, но хозяева поля сумели переломить игру. Сначала 2 красные карточки получили футболисты гостей – Скляр и Кане. А на последней минуте матча на себя взял ответственность Сергей Булеца и дальним ударом сравнял счет. Отмечаем, что этот удар вполне можно записывать в графу "грубые ошибки голкипера". 2:2

Львовское дерби с моментами, но без голов

Настоящая заруба была во Львове, где встречались Рух и ФК Львов. Непривычное явление – львовское дерби в УПЛ без участия Карпат, но таковы нынешние реалии.

Матч получился по-настоящему боевым. Голкиперам пришлось поработать в этом поединке. Больше в атаке преуспели футболисты Львова, они чаще тревожили Бандуру, но при этом победный гол мог забить именно Рух. На 89-й минуте матча после прострела с фланга защитник Львова Кравчук, прерывая прострел, подставил ногу и мяч начал свое движение в сторону ворот. В какой-то момент и сам защитник уже поверил в свой автогол, но мяч все же пролетел рядом со штангой. 0:0

Огненное противостояние дебютантов УПЛ

Ингулец и Минай снова сыграли 1:1. Те, кто пристально следил за Первой лигой и выступлениями этих команд, наверняка, не удивлен, что матч закончился именно с таким счетом. Популярный результат в играх этих двух команд. Эмоций было очень много, что конвертировалось в 8 желтых карточек, 1 красную и 2 гола с пенальти. Накал и градус поединка чувствовался с первой до последней минуты. Даже обычно спокойный тренер Ингульца Лавриненко был на взводе в этой встрече. Обе команды прекрасно понимали, что в матче друг с другом обязательно необходимо набирать очки, поскольку дальше может такой возможности и не быть.

Голевая феерия и очередное удаление

Олимпик провел очень сильный первый тайм в матче против Александрии. Привычно уже в этом сезоне в составе Олимпика вновь выделялся иранский нападающий Захеди Шахаб. Он постоянно терроризировал оборону Александрии и, ожидаемо, стал автором первого забитого мяча в матче. Мог Шахаб организовать дубль, но Бабогло опередил его и записал на свой счет автогол. В концовке первого тайма арбитр поставил очень спорный пенальти в ворота Александрии. Мяч действительно попал в руку защитнику Александрии, но рука находилась в естественном положении, была прижата к корпусу и не увеличивала объем тела.

В концовке первого тайма при счете 3:0 в пользу Олимпика сдали нервы у Евгения Банады. Он сбил Сергея Политыло, а потом решил добавить лежачему на газоне сопернику. Козыряцкий оценил такие действия по достоинству – прямая красная карточка.

На второй тайм подопечные Шарана выходили вдесятером, уступая своему сопернику в 3 мяча, и необходимо похвалить александрийских футболистов. Они сумели сократить отставание до минимума, но за очки зацепиться так и не сумели.

Смелость Десны, перформанс Гуцуляка

Одним из центральных матчей 5-го тура вполне справедливо считалось противостояние Десны и Шахтера. В Чернигове команда Рябоконя принимала чемпионов Украины. Шахтеру удалось очень быстро открыть счет в матче. Коваленко подкараулил отскок в штрафной и реализовал свой момент. Десна не стала сильно расстраиваться, а продолжала активно наседать на ворота Андрея Пятова. В атакующих действиях хорошо показывали себя Калитвинцев и Тотовицкий, но MVP матча стал Алексей Гуцуляк. Именно он дважды брал на себя ответственность и смело с мячом входил в штрафную Шахтера. Оба его прострела стали результативными. Сначала Мостовой замкнул передачу с правого фланга, чуть позже Тотовицкий – с левого. Могла Десна забивать и третий гол, но Будковский с близкого расстояния пробил прямо в Пятова.

Во втором тайме Шахтер искал подходы к воротам Литовки и таки сумел сравнять счет на 79-й минуте матча. Вышедший на замену Дентиньо забил гол и принес ничью своей команде в этом матче.

После поединка Десна – Шахтер стало известно, что у двоих игроков Шахтера – Андрея Пятова и Тараса Степаненко был диагностирован коронавирус. Шахтер в полном составе ушел на самоизоляцию. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники должны пройти дополнительное тестирование.

Вербич спас Динамо от первого поражения в сезоне

Очередная ничья в этом туре была зафиксирована в еще одном матче с приставкой "центральный". Динамо на НСК Олимпийский противостояло луганской Заре. Вполне ожидаемо, динамовцы больше владели мячом и чаще угрожали воротам Никиты Шевченко, но луганская команда не забывала и о своих ответных острых выпадах. Голкипер Зари в этом матче излучал уверенность и несколько раз действительно выручил свою команду, особенно в моменте с ударом Де Пены в дальний угол. Шевченко растянулся в прекрасном шпагате и сумел ногой отбить этот удар.

На 65-й минуте встречи Кочергин нашел возможность для дальнего удара и забил. Отмечаем, что Бущан мог и обязан был в этом моменте играть лучше. Спустя 10 минут Динамо сумело ответить своим результативным ударом. Вербич на приеме обыграл Абу Ханну и вышел 1 на 1 с Шевченко, пытался его перебросить, но не получилось. К счастью Вербича, мяч после сейва Шевченко обратно отскочил к нему и перед словенцем уже были пустые ворота.

В оставшееся время Динамо старалось забить победный гол, а Заря уже была больше сосредоточена на том, чтобы защитить этот результат. Ничего особо опасного динамовцы так и не создали. Не нашлось человека, который на последних минутах взял бы на себя ответственность. Такого человека, как Булеца в матче Днепр-1 – Ворскла.

3 очка "с душком"

Завершающий матч тура был сыгран в Ковалевке, где местный Колос принимал Мариуполь. Матч для хозяев начался не лучшим образом. В первой половине первого тайма из-за мышечных травм вылетели 3(!) игрока Колоса – Антюх, Смирный и Новак. Тут скорее всего должны быть вопросы к тренерскому штабу, который явно перегрузил своих футболистов.

Хозяева на глазах у собственных болельщиков были более активными в атаке и больше стремились забить гол. Несколько раз перекладина ворот выручала Гальчука от пропущенного гола, а удар Лысенко с носка мог стать настоящим украшением тура, но тоже угодил в перекладину, после чего вылетел обратно в поле.

Колос больше заслуживал на победу, но забить с игры не получалось. И тут на последней минуте матча случилась настоящая беда – главный арбитр Виктор Копиевский назначил пенальти, который кроме фейспалма не вызывает никаких других эмоций.

Нет сомнений в том, что футболист Мариуполя нарушал правила, но очевидно, что он делал это за пределами штрафной. Ориховский воспользовался таким подарком и отправил мяч в ворота с 11-метровой отметки. Забавно, что на матчи 5-го тура игроки выходили в футболках с лозунгом за честную игру. Но никаких претензий к Колосу быть не может, чего не скажешь о главном арбитре.

Статистика по игрокам

Гол Шахаба в ворота Александрии позволил ему стать единоличным лидером в гонке бомбардиров, а результативный пас Кабаева на Кочергина дал возможность Владиславу Кабаеву догнать своего тезку Калитвинцева в таблице лучших ассистентов УПЛ.

БОМБАРДИРЫ



АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 5 3 2 0 12 3 9 11 2 Ворскла 5 3 2 0 11 4 7 11 3 Колос 5 3 1 1 8 4 4 10 4 Шахтер 5 2 3 0 10 6 4 9 5 Десна 5 2 3 0 9 5 4 9 6 Олимпик 5 3 0 2 10 9 1 9 7 Мариуполь 5 2 1 2 4 6 -2 7 8 Александрия 5 2 0 3 10 8 2 6 9 Заря 5 1 2 2 9 7 2 5 10 Ингулец 5 0 4 1 3 5 -2 4 11 Минай 4 1 1 2 2 8 -6 4 12 Днепр-1 5 0 2 3 6 12 -6 2 13 Рух 5 0 2 3 5 11 -6 2 14 ПФК Львов 4 0 1 3 1 12 -11 1

Ворскла и Динамо остались на вершине турнирной таблице, Колос выпрыгнул на третье место. Шахтер, Десна и Олимпик имеют в своем активе по 9 очков. Отмечаем высокую плотность в турнирной таблице. На дне Днепр-1, Рух и ФК Львов. Подопечные Георгия Цецадзе сумели заработать свое первое очко, но по-прежнему находятся на самом дне. Отмечаем, что у Львова еще имеется игра в запасе против Миная.

Следующий тур

Этот тур уже будет сыгран после матчей национальных сборных. А все мы знаем, какими тяжелыми бывают матчи у наших лидеров, после того как футболисты возвращаются из расположения сборных. А потому и Динамо, и Шахтеру в каком-то смысле повезло с календарем, ведь в 6-м туре они сыграют с представителями дна турнирной таблицы. Из интересных отмечаем противостояния Олимпик – Ворскла и Заря – Колос. Эти команды сейчас выглядят очень симпатично и трудно кому-либо отдать предпочтение.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 6 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua