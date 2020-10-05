Football.ua подводит итоги очередного тура украинской Премьер-лиги.
5-й тур подарил много эмоций. Команды были неуступчивы, много фолили, получали много карточек. Мы увидели целых 5 ничейных результатов и 2 минимальные победы.
Тон в этому туре первым ничейным результатом задали Днепр-1 и Ворскла. Чуть позже эстафету подхватили представители нижней части турнирной таблицы: Рух и Львов, а также Ингулец и Минай.
Первой командой в туре, которая сумела победить, стал Олимпик, одержавший победу надо Александрией. 2 центральных матча тура снова завершились ничейными результатами. Десна в Чернигове впервые в своей истории не проиграла Шахтеру, а Динамо и Заря также не выявили сильнейшего в Киеве на НСК Олимпийский. Заключительный матч тура Колос – Мариуполь имел все шансы также закончится вничью, но ошибку допустил главный арбитр, который поставил пенальти на последней минуте матча в ворота Мариуполя за фол, который случился до пределов штрафной площади.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 5 ТУР
03 ОКТЯБРЯ 2020
04 ОКТЯБРЯ 2020
Драма в Днепре
5-й тур УПЛ начинался матчем в Днепре, где СК Днепр-1 на своем поле принимал лидера чемпионата – полтавскую Ворсклу. На старте поединка молодому Назаренко удалось отличиться в воротах Резника, на 17-й минуте матча молодой голкипер полтавчан чуть было не привез второй гол в свои ворота, его обокрал Довбик, но отправить мяч в сетку не сумел. Еще в первом тайме Ворскла сумела разыграть красивую комбинацию, а завершающую точку в ней ударом головой поставил Владислав Кулач.
Второй тайм был не менее ярким и богатым на события: 3 красные карточки и 2 гола. Кане после красивого сольного прохода отправил мяч в сетку. Через 8 минут Днепр-1 оказался в очень непростой ситуации – Цуриков увидел перед собой красную карточку. Казалось, что Ворскла доведет этот матч до победы, но хозяева поля сумели переломить игру. Сначала 2 красные карточки получили футболисты гостей – Скляр и Кане. А на последней минуте матча на себя взял ответственность Сергей Булеца и дальним ударом сравнял счет. Отмечаем, что этот удар вполне можно записывать в графу "грубые ошибки голкипера". 2:2
Львовское дерби с моментами, но без голов
Настоящая заруба была во Львове, где встречались Рух и ФК Львов. Непривычное явление – львовское дерби в УПЛ без участия Карпат, но таковы нынешние реалии.
Матч получился по-настоящему боевым. Голкиперам пришлось поработать в этом поединке. Больше в атаке преуспели футболисты Львова, они чаще тревожили Бандуру, но при этом победный гол мог забить именно Рух. На 89-й минуте матча после прострела с фланга защитник Львова Кравчук, прерывая прострел, подставил ногу и мяч начал свое движение в сторону ворот. В какой-то момент и сам защитник уже поверил в свой автогол, но мяч все же пролетел рядом со штангой. 0:0
Огненное противостояние дебютантов УПЛ
Ингулец и Минай снова сыграли 1:1. Те, кто пристально следил за Первой лигой и выступлениями этих команд, наверняка, не удивлен, что матч закончился именно с таким счетом. Популярный результат в играх этих двух команд. Эмоций было очень много, что конвертировалось в 8 желтых карточек, 1 красную и 2 гола с пенальти. Накал и градус поединка чувствовался с первой до последней минуты. Даже обычно спокойный тренер Ингульца Лавриненко был на взводе в этой встрече. Обе команды прекрасно понимали, что в матче друг с другом обязательно необходимо набирать очки, поскольку дальше может такой возможности и не быть.
Голевая феерия и очередное удаление
Олимпик провел очень сильный первый тайм в матче против Александрии. Привычно уже в этом сезоне в составе Олимпика вновь выделялся иранский нападающий Захеди Шахаб. Он постоянно терроризировал оборону Александрии и, ожидаемо, стал автором первого забитого мяча в матче. Мог Шахаб организовать дубль, но Бабогло опередил его и записал на свой счет автогол. В концовке первого тайма арбитр поставил очень спорный пенальти в ворота Александрии. Мяч действительно попал в руку защитнику Александрии, но рука находилась в естественном положении, была прижата к корпусу и не увеличивала объем тела.
В концовке первого тайма при счете 3:0 в пользу Олимпика сдали нервы у Евгения Банады. Он сбил Сергея Политыло, а потом решил добавить лежачему на газоне сопернику. Козыряцкий оценил такие действия по достоинству – прямая красная карточка.
На второй тайм подопечные Шарана выходили вдесятером, уступая своему сопернику в 3 мяча, и необходимо похвалить александрийских футболистов. Они сумели сократить отставание до минимума, но за очки зацепиться так и не сумели.
Смелость Десны, перформанс Гуцуляка
Одним из центральных матчей 5-го тура вполне справедливо считалось противостояние Десны и Шахтера. В Чернигове команда Рябоконя принимала чемпионов Украины. Шахтеру удалось очень быстро открыть счет в матче. Коваленко подкараулил отскок в штрафной и реализовал свой момент. Десна не стала сильно расстраиваться, а продолжала активно наседать на ворота Андрея Пятова. В атакующих действиях хорошо показывали себя Калитвинцев и Тотовицкий, но MVP матча стал Алексей Гуцуляк. Именно он дважды брал на себя ответственность и смело с мячом входил в штрафную Шахтера. Оба его прострела стали результативными. Сначала Мостовой замкнул передачу с правого фланга, чуть позже Тотовицкий – с левого. Могла Десна забивать и третий гол, но Будковский с близкого расстояния пробил прямо в Пятова.
Во втором тайме Шахтер искал подходы к воротам Литовки и таки сумел сравнять счет на 79-й минуте матча. Вышедший на замену Дентиньо забил гол и принес ничью своей команде в этом матче.
После поединка Десна – Шахтер стало известно, что у двоих игроков Шахтера – Андрея Пятова и Тараса Степаненко был диагностирован коронавирус. Шахтер в полном составе ушел на самоизоляцию. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники должны пройти дополнительное тестирование.
Вербич спас Динамо от первого поражения в сезоне
Очередная ничья в этом туре была зафиксирована в еще одном матче с приставкой "центральный". Динамо на НСК Олимпийский противостояло луганской Заре. Вполне ожидаемо, динамовцы больше владели мячом и чаще угрожали воротам Никиты Шевченко, но луганская команда не забывала и о своих ответных острых выпадах. Голкипер Зари в этом матче излучал уверенность и несколько раз действительно выручил свою команду, особенно в моменте с ударом Де Пены в дальний угол. Шевченко растянулся в прекрасном шпагате и сумел ногой отбить этот удар.
На 65-й минуте встречи Кочергин нашел возможность для дальнего удара и забил. Отмечаем, что Бущан мог и обязан был в этом моменте играть лучше. Спустя 10 минут Динамо сумело ответить своим результативным ударом. Вербич на приеме обыграл Абу Ханну и вышел 1 на 1 с Шевченко, пытался его перебросить, но не получилось. К счастью Вербича, мяч после сейва Шевченко обратно отскочил к нему и перед словенцем уже были пустые ворота.
В оставшееся время Динамо старалось забить победный гол, а Заря уже была больше сосредоточена на том, чтобы защитить этот результат. Ничего особо опасного динамовцы так и не создали. Не нашлось человека, который на последних минутах взял бы на себя ответственность. Такого человека, как Булеца в матче Днепр-1 – Ворскла.
3 очка "с душком"
Завершающий матч тура был сыгран в Ковалевке, где местный Колос принимал Мариуполь. Матч для хозяев начался не лучшим образом. В первой половине первого тайма из-за мышечных травм вылетели 3(!) игрока Колоса – Антюх, Смирный и Новак. Тут скорее всего должны быть вопросы к тренерскому штабу, который явно перегрузил своих футболистов.
Хозяева на глазах у собственных болельщиков были более активными в атаке и больше стремились забить гол. Несколько раз перекладина ворот выручала Гальчука от пропущенного гола, а удар Лысенко с носка мог стать настоящим украшением тура, но тоже угодил в перекладину, после чего вылетел обратно в поле.
Колос больше заслуживал на победу, но забить с игры не получалось. И тут на последней минуте матча случилась настоящая беда – главный арбитр Виктор Копиевский назначил пенальти, который кроме фейспалма не вызывает никаких других эмоций.
Нет сомнений в том, что футболист Мариуполя нарушал правила, но очевидно, что он делал это за пределами штрафной. Ориховский воспользовался таким подарком и отправил мяч в ворота с 11-метровой отметки. Забавно, что на матчи 5-го тура игроки выходили в футболках с лозунгом за честную игру. Но никаких претензий к Колосу быть не может, чего не скажешь о главном арбитре.
Статистика по игрокам
Гол Шахаба в ворота Александрии позволил ему стать единоличным лидером в гонке бомбардиров, а результативный пас Кабаева на Кочергина дал возможность Владиславу Кабаеву догнать своего тезку Калитвинцева в таблице лучших ассистентов УПЛ.
Турнирная таблица
|#
|
|05 ОКТЯБРЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|5
|3
|2
|0
|12
|3
|9
|11
|2
|
|Ворскла
|5
|3
|2
|0
|11
|4
|7
|11
|3
|
|Колос
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|4
|
|Шахтер
|5
|2
|3
|0
|10
|6
|4
|9
|5
|
|Десна
|5
|2
|3
|0
|9
|5
|4
|9
|6
|
|Олимпик
|5
|3
|0
|2
|10
|9
|1
|9
|7
|
|Мариуполь
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|-2
|7
|8
|
|Александрия
|5
|2
|0
|3
|10
|8
|2
|6
|9
|
|Заря
|5
|1
|2
|2
|9
|7
|2
|5
|10
|
|Ингулец
|5
|0
|4
|1
|3
|5
|-2
|4
|11
|
|Минай
|4
|1
|1
|2
|2
|8
|-6
|4
|12
|
|Днепр-1
|5
|0
|2
|3
|6
|12
|-6
|2
|13
|
|Рух
|5
|0
|2
|3
|5
|11
|-6
|2
|14
|
|ПФК Львов
|4
|0
|1
|3
|1
|12
|-11
|1
Ворскла и Динамо остались на вершине турнирной таблице, Колос выпрыгнул на третье место. Шахтер, Десна и Олимпик имеют в своем активе по 9 очков. Отмечаем высокую плотность в турнирной таблице. На дне Днепр-1, Рух и ФК Львов. Подопечные Георгия Цецадзе сумели заработать свое первое очко, но по-прежнему находятся на самом дне. Отмечаем, что у Львова еще имеется игра в запасе против Миная.
Следующий тур
Этот тур уже будет сыгран после матчей национальных сборных. А все мы знаем, какими тяжелыми бывают матчи у наших лидеров, после того как футболисты возвращаются из расположения сборных. А потому и Динамо, и Шахтеру в каком-то смысле повезло с календарем, ведь в 6-м туре они сыграют с представителями дна турнирной таблицы. Из интересных отмечаем противостояния Олимпик – Ворскла и Заря – Колос. Эти команды сейчас выглядят очень симпатично и трудно кому-либо отдать предпочтение.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 6 ТУР
Сергей Горбаченко, Football.ua