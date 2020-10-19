Украина

Главный тренер "северян" дал комментарий после игры.

Днепр-1 в поединке шестого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Десну и добился победы со счетом 2:0. Александр Рябоконь прокомментировал игру своей команды и поздравил соперника.

"Результат на табло. Неудачно мы начали и первый тайм, и второй. Дали сопернику фору. Днепр-1 интересно выглядел. Наверное, мы сегодня не наиграли даже на ничью. Поздравляю Днепр-1 с первой победой.

Первый гол повлиял существенно. Но это было в первом тайме. Второй начался с того же самого. Мы еще не разбирали подробно эти моменты, но некоторые футболисты сегодня не сыграли и примерно на своем уровне. Есть, над чем задуматься.

Кто знает, что будет через несколько туров. Днепр-1 можно поздравить. Думаю, у команды все наладится. А нам, очевидно, нужно пересмотреть некоторые вещи, касающиеся состава. У всех сейчас есть определенные проблемы — кто-то болеет, кто-то восстановился. В любом случае тот состав, который играл сегодня, выглядел не в полную силу. Почему так получилось, надо спокойно проанализировать и сделать выводы", — приводит слова Рябоконя официальный сайт днепрян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 — Десна.