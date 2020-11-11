Украина

Футболист поделился ожиданиями от матча против Польши.

Защитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал предстоящий товарищеский матч против Польши.

"Я играл на многих позициях. Мне приходилось играть и справа в защите, когда выступал в киевском Динамо. В процентном соотношении мне тяжело сказать, смогу ли я там заменить кого-то или подстраховать. Тяжело это представить".

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"К сожалению, многие ребята выпали из-за коронавируса и повреждений. У нас большая команда, в которой многие могут кого-то заменить", сказал Макаренко в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Матч Польша — Украина пройдет в среду, 11-го ноября, в Кожуве на стадионе Шленски. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.