Украина

Форвард Динамо продолжает восстанавливаться после повреждения ключицы.

В середине ноября нападающий киевского Динамо Назарий Русин перенес операцию на травмированной ключице, после которой он по-прежнему проходит восстановительный процесс. Украинский форвард рассказал, когда планируется его возвращение к полноценным тренировкам с командой.

"С момента операции прошел уже месяц. Позавчера я делал контрольный рентген, который показал, что процесс заживления идет хорошо, но кости еще не срослись полностью. Сроки реабилитации по-прежнему — три месяца. 19 февраля планирую начать тренировки в общей группе".

"Могу сказать, что это неприятная травма. Ведь совсем нельзя нагружать верхний плечевой пояс. Восстановление я прохожу у себя дома, делаю только упражнения на ноги, которые дает мне динамовский тренер-реабилитолог. Кроме ног, качаю пресс — и все, больше ничего делать не разрешается. Уделяю тренировкам полтора часа в день, а из процедур делаю только холод".

"В ноябре у меня родился сын, который меня очень мотивирует! И это действительно круто, что я, хоть и вследствие травмы, имею возможность больше времени побыть со своей семьей. Рождественские и новогодние праздники также планирую провести дома в кругу семьи. Но уже очень соскучился по футболу и буду стараться как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй", — приводит слова Русина официальный сайт Динамо.

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