Украина

Голкипер Динамо Руслан Нещерет поделился планами на весеннюю часть сезона-2020/21.

Руслан Нещерет смотрел во время каникул чемпионат Англии и настроен выиграть чемпионат Украины.

"Я в отличном настроении ожидаю начала тренировочного процесса, – цитирует вратаря официальный сайт Динамо. – Буду стараться делать все на тренировках и в играх, чтобы доказать, что могу провести не один удачный матч".

"Во время отпуска я первые две недели отдыхал, а с 25 декабря приступил к выполнению программы, составленной тренерами. Каких-то особых упражнений для вратарей там не было, все стандартное. Футбол практически не смотрел, разве что чемпионат Англии".

"На весеннюю часть сезона наша задача — занять первое место в чемпионате, выиграть Кубок Украины и пройти как можно дальше в Лиге Европы. Приложим все усилия, чтобы этого добиться".

Ранее сообщалось, что сэйв Русана Нещерета вошел в список лучших на групповой стадии Лиги чемпионов-2020/21.

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